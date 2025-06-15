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        Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Babalar Günü'nün anlam ve önemi

        Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan için anlam yüklü bir gün olarak öne çıkıyor. Tıpkı Anneler Günü gibi köklü bir geçmişe sahip olan bu özel gün, aynı zamanda babalara duyulan sevgi ve saygının ifadesi olarak anlam taşıyor. Peki, Babalar Günü ilk kez ne zaman kutlandı? İşte Babalar gününün anlam ve önemi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 16:17 Güncelleme: 15.06.2025 - 16:17
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        Bugün dünyanın dört bir yanında kutlanan Babalar Günü, yalnızca hediyelerin verildiği bir gün değil; aynı zamanda geçmişten günümüze uzanan bir aile mirasının yansımasıdır. Peki bu özel gün nasıl ortaya çıktı, hangi duygularla şekillendi?

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        BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

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        İLK KUTLAMA 1910 YILINDA!

        Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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        Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

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