Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan babalar günü için heyecanlı bekleyiş başladı. Babasına hediye almak için bu özel günü kaçırmak istemeyenler babalar günü tarihini öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki Babalar günü 2021 ne zaman, hangi tarihte? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Babalar günü hediye tavsiyeleri...

BABALAR GÜNÜ 2021 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Günü, haziran ayının üçüncü haftasına kutlanıyor. Babalar Günü bu yıl 20 Haziran 2021 Pazar tarihinde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ ŞİİRLERİ

HAYATTA BEN EN ÇOK BABAMI SEVDİM



Hayatta ben en çok babamı sevdim.

Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk

Çarpı bacaklarıyla- Ha düştü, ha düşecek…

Nasıl koşarsa ardından bir devin,

O çapkın babamı ben öyle sevdim.

Bilmezdi ki oturduğumuz semti,

Geldi mi de gidici hep, hep acele işi!..

Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi,

Atlastan bakardım nereye gitti,

Öyle öyle ezber ettim gurbeti.

Sevinçten uçardım hasta oldum mu,

40'ı geçerse ateş, çağ'rırlar İstanbul'a.

Bir helallaşmak ister elbet, diğ'mi oğluyla!

Tifoyken başardım bu aşk oy'nunu.

Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu.

En son teftişine çıkana değin

Koştururken ardından o uçmaktaki devin.

Daha başka tür aşklar; geniş sevdalar için

Açıldı nefesim, fikrim, can evim.

Hayatta ben en çok babamı sevdim.

CAN YÜCEL

BABADAN OĞULA

Eve dönmez bir akşam;

Ve gün yüzlü çocuğu,

Sorar: Nerede babam?

Bakarlar, oldu, bitti;

Gelir, derler çocuğa,

Baban attaya gitti.

Uzar gider bu atta;

Ve neler neler olmaz

Ve kim bilir ve hatta;

Bir mahşer gerisinde;

Babası döner bir gün,

Oğlunun derisinde...

NECİP FASIL KISAKÜREK

BABALAR GÜNÜ

Onlar, bize dayanak en büyük yardımcımız,

Annelerimiz gibi değerli varlığımız…

Sevmeliyiz sevgiyle anmalıyız saygıyla,

Onlar, en vefalı dost yüce hatırlarıyla…

Rab’den tahsil edilmiş babalar hep sevgili,

Yürekten sevilmeli saygı gösterilmeli…

MEHMET TEVFİK TEMİZTÜRK

BABALAR GÜNÜ HEDİYELERİ

En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat

Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı

Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka

Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri

Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

Babanızın baş harfine göre kol düğmesi ve ya kemer

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.