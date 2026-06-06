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        Babalar günü ne zaman? Bu yıl Babalar günü hangi güne denk geliyor?

        Haziran ayına girilmesinin ardından, Babalar Günü ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan bu özel gün, 2026 yılında da merak konusu oldu. Peki Babalar Günü bu yıl hangi tarihe denk geliyor ve hafta içi mi yoksa hafta sonu mu kutlanacak? İşte 2026 Babalar Günü'nün tarihi ve detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 16:47 Güncelleme:
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        Haziran ayının başlamasıyla birlikte, Babalar Günü ile ilgili aramalar da artış gösterdi. Her yıl haziranın üçüncü pazar günü kutlanan bu anlamlı gün, 2026 yılında da merak ediliyor. Peki, Babalar Günü bu yıl hangi tarihe denk geliyor, hafta sonu mu kutlanacak, babalar günü nasıl ortaya çıktı? İşte 2026 Babalar Günü’nün tarihi ve tüm ayrıntılar…

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        BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

        Babalar Günü, birçok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanır. 2026 yılında bu özel gün, 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

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        BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

        Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

        Babalar Günü, babaların ve baba figürlerinin çocuklarının hayatlarına yaptıkları katkıyı takdir etmek için dünya çapında kutlanmaktadır. Dünya çapında çeşitli tarihlerde kutlansa da birçok ülke bu günü haziran ayının üçüncü pazar günü kutlar. Avustralya ve Yeni Zelanda'da Babalar Günü eylül ayının ilk pazar günüdür. Tayland'da, ülkenin kralının doğum günü olan 5 Aralık'ta kutlanır. Brezilyalı babalar, ağustos ayının ikinci pazar günü onurlandırılır.

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