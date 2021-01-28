Aile dizilerinin tanınan senaristi Birol Güven imzalı Babam Çok Değişti dizisi geçen hafta Kanal D ekranlarında başladı. İlk bölümüyle sosyal medyada adından söz ettiren Babam Çok Değişti 2. bölümü bu akşam saat 20.00'de seyirciyle buluşuyor. Babam Çok Değişti dizisi oyuncuları ve konusu seyirci tarafından merak ediliyor. Babam Çok Değişti oyuncuları kim? Babam Çok Değişti dizisi konusu ne?

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ KONUSU NE?

Mehmet Ali Pamuk, evli ve üç çocuklu, İstanbul Anadolu Yakası’nda, mahalle arasında özel halk sağlığı kliniği sahibi, idealist bir hekim ve daha da idealist bir aile babasıdır. Mehmet Ali, tıp fakültesinde okurken, kampüste tanıştığı, halkla ilişkiler bölümünde okuyan ve çok güzel bir İstanbul Kadıköy kızı olan Aslı’ya aşık olmuş ve sonunda Onunla evlenmeyi başarmıştır.

Aslı da, Mehmet Ali’yi severek evlenmiştir; ama zavallının, Mehmet Ali ile evlenirken, aynı anda Mehmet Ali’nin ailesiyle de evleniyor olduğundan haberi yoktur. Mehmet Ali, evlendikten sonra, en azından bir süreliğine kira vermemek için, eskiden Adana’nın önemli ağalarından olan İbrahim dedesinin annesine bıraktığı üç katlı eski apartmanın orta katında oturmayı uygun görünce; yeni evli çiftin tüm hayatları, giriş katında oturan anne babalarının hayatıyla iç içe geçmiştir.

Yıllar geçmiş, çiftin çocukları olmuş, hepsi okul çağına gelmiş, hatta büyük kızları evlenme çağına yaklaşmıştır, ama değişen hiçbir şey olmamıştır. Zavallı Kadıköy kızı Aslı, hala aynı apartmanda, giriş katında oturan kayınvalidesi ve kayınpederi ile birlikte yaşamaktadır ve 7/24 kayınvalide baskısı altındadır.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Çağlar Çorumlu (Mehmet Ali Pamuk)

Şebnem Bozoklu (Aslı Pamuk)

Melek Baykal (Arife Pamuk)

Salih Kalyon (Kerami Pamuk)

Timur Acar (Rıfkı Pamuk)



Eslem Akar (Yağmur)

Bahar Süer (Ayfer)

Berke Üsdiken (Emre Güney)

Ecrin Su Çoban (Damla Pamuk)

Berat Efe Parlar (Oğulcan Pamuk)

Beste Bereket (Aydan Hemşire)

Rukan Demir (Çilem Hemşire)