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'Babam dilendiriyor’ diyen çocuklara polis yardım etti!

İstanbul Taksim’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken polis, babaları tarafından dilendirilen iki çocuğa yardım elini uzattı

taksim
İHA

Taksim’de sokağa çıkma kısıtlamasının 4’üncü gününde de sokaklar ve meydan boş kaldı. Polis ekipleri meydanları, caddeleri ve sokakları sık sık denetledi.

İHA'nın haberine göre, denetlemeler sırasında Sıraselviler Caddesi’nde bulunan Kazancı Yokuşu’nda polis iki başıboş çocuğa rastladı. Biri 12 diğeri 16 yaşında olan iki çocuğa ne yaptıklarını soran ekipler, çocukların dilendiklerini öğrendi.

Polisler çocukları alıp ilçe emniyetine götürmek isterken, çocuklar babalarının kendilerini oradan alıp tekrar dilendirdiğini söyledi. Şirinevler’de oturduklarını söyleyen çocuklara daha sonra ekipler, yiyecek vererek karınlarını doyurdu.

Ardından polisler iki çocuğu alıp Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği’ne götürdü. Bu sırada ekipleri gören bir vatandaşta ‘evde ekmeğim yok’ diyerek polisten ekmek istedi. Polisler o vatandaşa da yardım ederek sepetle ekmek verdi.

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