DHA

Gülistan ve Mustafa Oktem çiftinin kızları Su ve Ecrin Elif, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır evden dışarıya çıkmıyor.

DHA'nın haberine göre emekli Mustafa Oktem, sokağa çıkamadıkları için evde sıkılan çocukları için evin bahçesindeki ağaçların üzerine ahşap oyun evi yaptı.

Oktem'in, 3 ağaç ile garaj arasında 3 metre yükseklikte yaptığı ahşap ev, çevrede ilgi gördü. Su ve Ecrin Elif Oktem, merdivenle çıkılan 5 metrekarelik evde arkadaşları ile gün boyu oyun oynayarak vakit geçiriyor.

Gülistan Oktem, çocuklarının evden çıkamadığı için sıkıldıklarını anlatarak, "Evde oturduğumuz dönemde çocuklarımızı mutlu edebilmek için ne yapabiliriz diye düşündük. İlk başta oyuncak almaya başladık, internetten kıyafetler sipariş ettik. Ama yaptıklarımız çocuğumuzu hiçbir şekilde mutlu etmedi, sonra eşim düşündü 'ben bir oyun evi yapayım bahçede, çocuğumuz hem orada kitap okur hem sıkıntısını giderir, komşunun çocukları da gelir birlikte vakit geçirirler'. Böyle başladı, bir hafta sürdü, oyun evimiz bittikten sonra çok güzel bir şey ortaya çıktı. Komşularımız gelip görünce onlar da çok beğendiler. Hatta eşime 'bizim de bahçemiz müsait gelip yapabilirsin' dediler" diye konuştu.

Ecrin Elif de "Babam biz evde sıkıldığımız için burayı yaptı bize. Arkadaşlarımla oyun oynayıp, kitap okuyorum" dedi.