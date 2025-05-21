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        Haberler Gündem İstanbul Babası bagajdan eşya alan çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Babası bagajdan eşya alan çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı

        Arnavutköy'de şüpheli bir kişi, babası otomobilin bagajından eşya aldığı sırada kaldırımda bekleyen küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı. Küçük çocuk, babasının araya girmesi ile kaçırılmaktan kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Babanın şikayeti üzerine yakalanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 18:27 Güncelleme: 21.05.2025 - 18:27
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        Babası bagajdan eşya alan çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
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        Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Kaldırımda yürüyen bir şüpheli, babası otomobilin bagajından eşya aldığı sırada bekleyen küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı.

        Çocuğun çığlık atarak kaçması üzerine durumu fark eden baba, araya girerek çocuğunu kurtardı. Babanın durumu polise bildirmesi üzerine başlatılan çalışmada, şüphelinin kimliğinin M.S.O. olduğu tespit edildi.

        Polis ekiplerinin çalışması ile yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Çocuğu yeğenime benzettiğim için sevmek istedim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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