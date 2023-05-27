DHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde, babası Ferhat Uncu’dan ayrılan annesi Sevim Atalay’ın yanında yaşayan Zehra Zeynep Uncu, geçen 20 Mayıs'ta Koçarlı’nın Yeniköy Mahallesi'ndeki babasının yanına geldi.



4 gün kalan genç kız, öğle saatlerinde annesinin yanına döneceğini söyleyerek, babasının evinden ayrıldı. Ancak genç kızdan bir daha haber alınamadı. Ailesi genç kıza ulaşamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.



SOSYAL MEDYADA TANIŞMIŞTI

Her yerde aranan genç kız bugün akşam saatlerinde annesini arayarak Kilis’te olduğunu, sağlığının iyi olduğunu söyledi. Zehra’nın sosyal medya üzerinden tanıştığı bir gençle Aydın Otogarı’ndan otobüsle Kilis’e gittiği öğrenildi. Ailesi kızlarına bir an önce eve dönmesini bekliyor.