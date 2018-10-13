UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Hollanda, Almanya'yı konuk etti. 2006 yılından bu yana takımın başında bulunan Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw bu mücadeleyle birlikte 168. maçına çıkarak Almanya Milli Takımı'nın başında en çok maça çıkan teknik direktör oldu.

Karşılıklı şutlar ve pozisyonlarla geçen ilk yarıdaki tek gol sesi Hollanda'dan geldi. 30. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Beşiktaş'ın Hollandalı forveti Ryan Babel'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Virgil van Dijk tamamladı ve ülkesini 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıda başka gol olmazken, Hollanda ikinci yarının sonlarında farkı açtı. 87. dakikada sahneye çıkan Memphis Depay, Hollanda'yı 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Hollanda, 2-0'dan sonra da ataklarını sürdürdü. 90+3. dakikada bu kez Georginio Wijnaldum, farkı 3'e çıkaran golü kaydetti ve skoru belirledi. Bu skorla Hollanda gruptaki ilk galibiyetini almış oldu ve puanını 3'e çıkardı. 2018 Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başaramayan Almanya ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

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