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Babel'in oynadığı maçta Hollanda, Almanya'yı devirdi

UEFA Uluslar Ligi'nde A Grubu maçında Hollanda, Almanya'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Beşiktaşlı Ryan Babel maça 11'de başlarken 68 dakika sahada kaldı. Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, ülke tarihine geçti

13 Ekim 2018 Cumartesi, 23:52 | Güncelleme:

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Hollanda, Almanya'yı konuk etti. 2006 yılından bu yana takımın başında bulunan Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw bu mücadeleyle birlikte 168. maçına çıkarak Almanya Milli Takımı'nın başında en çok maça çıkan teknik direktör oldu.

Karşılıklı şutlar ve pozisyonlarla geçen ilk yarıdaki tek gol sesi Hollanda'dan geldi. 30. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Beşiktaş'ın Hollandalı forveti Ryan Babel'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Virgil van Dijk tamamladı ve ülkesini 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıda başka gol olmazken, Hollanda ikinci yarının sonlarında farkı açtı. 87. dakikada sahneye çıkan Memphis Depay, Hollanda'yı 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Hollanda, 2-0'dan sonra da ataklarını sürdürdü. 90+3. dakikada bu kez Georginio Wijnaldum, farkı 3'e çıkaran golü kaydetti ve skoru belirledi. Bu skorla Hollanda gruptaki ilk galibiyetini almış oldu ve puanını 3'e çıkardı. 2018 Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başaramayan Almanya ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

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