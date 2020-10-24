Dün gece seyirci karşısına çıkan Babil 17. bölümde neler oldu? Egemen ve Eda evlendi ancak Deniz bu durumdan oldukça kötü etkilenir. İrfan ve Egemen çekişmesi Deniz'e zarar vermeye başlar. Babil 17. bölümde neler oldu? Babil 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BABİL 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan, Eda ve Egemen’in evlilik kararıyla, Deniz’i kaybetmeye bir adım daha yaklaşırken; Süleyman İrfan’ı saf dışı bırakacak yeni bir oyun kuruyor. Ayşe; Hakan’a deşifre olmamak için zor bir seçim yaparken, İlay bir kez daha aklı ve kalbi arasında kalıyor.

BABİL 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Babil 18.bölüm fragmanı herkes tarafından merak ediliyor ancak Babil yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.