Bach Çiçekleri terapisi nedir? Bach Çiçekleri terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?
Bach Çiçekleri terapisi, kişinin duygusal dengesini desteklemeyi amaçlayan terapi yaklaşımlarından biridir. Esasen bitki özlerinden hazırlanan doğal esanslara dayalı tamamlayıcı bir terapi yöntemi olarak geçer. Peki bach çiçekleri terapisi nasıl yapılır, tam olarak nedir ve faydaları nelerdir? Detayların tümünü diğer başlıklarda bulabilirsiniz…
Günlük yaşamda yaşanan stres, kaygı, korku ya da duygusal dalgalanmalar zamanla ruhsal dengeyi zorlayabilir. Modern yaşamın getirdiği yoğun tempo, insanların yalnızca fiziksel değil duygusal olarak da etkilenmesine neden olur. Bu noktada öne çıkan Bach Çiçekleri terapisi, kişinin duygusal durumunu dengelemeyi amaçlar. Doğal ve tamamlayıcı bir yaklaşım olarak dikkat çeker.
Bach çiçekleri terapisi, 1930’lu yıllarda geliştirildiğinden bu yana yaygın şekilde kullanılır. Günümüzde birçok ülkede duygusal iyilik halini desteklemek amacıyla uzmanlar tarafından tercih edilir. Uygun şekillerde yapılırsa stres, kaygı ve öfke gibi duygusal zorluklarla baş etmek üzere olumlu sonuçlar görülebilir.
BACH ÇİÇEKLERİ TERAPİSİ NEDİR?
Bach çiçekleri terapisi nedir? Söz konusu terapi türü, İngiliz doktor Edward Bach tarafından geliştirilen ve çiçek özlerine dayanan bir yöntemdir. Bu yaklaşım, hastalıkların temelinde bastırılmış ya da dengesiz duyguların yer aldığı düşüncesine dayanır. Bach Çiçekleri terapisinin temel özellikleri aşağıda verilmiştir;
Bach Çiçekleri terapisi, modern tıbbi tedavilerin yerine geçen bir yaklaşım olarak düşünülmemelidir. Aksine kişinin ruhsal iyilik halini destekleyen bir yaklaşım olarak değerlendirilmelidir.
BACH ÇİÇEKLERİ TERAPİSİ NASIL YAPILIR?
Bach çiçekleri terapisi nasıl yapılır? Söz konusu yaklaşım, uzmanlar tarafından doğru ve düzenli şekilde uygulandığında kişinin mevcut duygusal durumunun belirlenmesiyle başlar. Terapi süreci, uzman değerlendirmesi doğrultusunda kişiye özel olarak planlanmalıdır. Ancak genel olarak izlenen bazı adımlar vardır. Bunlar;
Bach Çiçekleri esansları genellikle ağız yoluyla, suya damlatılarak kullanılır. Kullanım süresi ve sıklığı, kişinin ihtiyacına göre değişiklik gösterebilir.
BACH ÇİÇEKLERİ TERAPİSİ FAYDALARI NELER?
Bach çiçekleri terapisi faydaları son derece geniş olsa da kişiden kişiye değişir. Bu terapi, genel olarak duygusal dengeyi desteklemeye yönelik çeşitli faydalar sunar. Terapinin öne çıkan faydaları aşağıda verilmiştir;
Burada sözü geçen faydalar, terapinin tamamlayıcı niteliği çerçevesinde değerlendirilmelidir. Sayılan tüm faydaların herkeste aynı şekilde ve derecede etki gösterdiği sonucu çıkarılmamalıdır.
BACH ÇİÇEKLERİ TERAPİSİ NEDEN YAPILIR?
Bach Çiçekleri terapisi, kişinin duygusal dünyasında yaşadığı zorlanmaları dengelemek amacıyla uygulanır. Özellikle yoğun duygusal dalgalanmalar yaşayan kişiler tarafından tercih edilerek olumlu sonuçlar alınabilir. Söz konusu terapinin yapılma nedenleri arasında şunlar vardır;
Bach Çiçekleri terapisi sayesinde kişi, duygularını daha iyi tanıma ve yönetme fırsatı bulabilir. Bu da kişinin yaşamına daha dengeli ve farkındalıkla devam etmesine katkı sağlayabilir. Esansların etkili olabilmesi için düzenli bir şekilde uzmanlar tarafından terapi alınması zorunludur. Aynı şekilde esansların doğru dozda alınması da önemlidir. Tam da bu nedenle alanında uzman olan kişiler tarafından uygulanmalıdır.
HANGİ DURUMLARDA BACH ÇİÇEKLERİ TERAPİSİ KULLANILIR?
Bach çiçekleri terapisi, birçok soruna karşı çeşitli uygulamalarla yapılabilir. Bu sorunlardan bazıları aşağıda derlenmiştir;
Bunların yanı sıra daha ciddi ruhsal sorunların tedavisinde de bach çiçekleri terapisine başvurulabilir. Ayrıca bu terapi, bazı uzmanlar tarafından destekleyici bir terapi olarak da değerlendirilebilir. Genel olarak bu terapiyi alan kişiler, olumsuz duygulardan uzaklaştıklarını ve içsel huzurlarını geri kazandıklarını aktarmıştır.