Bade İşçil: Toplu taşımayı her zaman kullanıyorum

Bade İşçil, geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir süre yürüyüş yaptıktan sonra bir marketten alışveriş yapmış daha sonra da otobüs durağına gidip halk otobüsüne binmişti.

"NEDEN HAKİR GÖRÜLDÜ?"

Oyuncu, sosyal medyada kendisi için "Ünlü biri nasıl olur da toplu ulaşım aracı kullanır?" içerikli yorumların yapılmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı: Toplu taşıma kullanmayı veya herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam neden hakir veya tuhaf görüldü anlayamadım? Bir vatandaşın olağan hakları neyse o şekilde yaşamamın aman aman bir durumu olmadığı gibi her zaman insanlığın, doğanın, yaşamın bir parçası oldum ve gururla söylemek isterim ki böyle de devam edeceğim.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bade İşçil, yine Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. İşçil, halk otobüsüne binerken görüntülenmesi hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

MEZARLIK ZİYARETİ İÇİN HALK OTOBÜSÜNE BİNDİ

Orhan Veli Kanık'ın Aşiyan Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etmek için halk otobüsüne bindiğini söyleyen Bade İşçil; "Yürüyüş yaptığım sırada Orhan Veli'nin mezarının kirlendiği gördüm, her gün aynı güzergâhta yürüyorum ben zaten biliyorsunuz. Markete girdim, sonra temizleyeyim diye bir şeyler aldım. Hava da yağmurluydu 'Bir an önce gidip temizleyeyim' diye düşündüm. Sonra otobüse bindim, zaten toplu taşımayı her zaman kullanıyorum" ifadelerini kullandı.