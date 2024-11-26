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        Haberler Yaşam Badem, köy yolunu açan muhtarı yalnız bırakmıyor

        Badem, köy yolunu açan muhtarı yalnız bırakmıyor

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağışehirören köyü muhtarı Erdoğan Kaya, kedi Badem'le birlikte kardan kapanan yolları traktörüne taktığı kar küreme aparatıyla açıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 17:41 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:41
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        Badem, köy yolunu açan muhtarı yalnız bırakmıyor
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        Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin yüksek kesimlerinde de hayatı olumsuz etkiledi.

        Taşköprü'ye 30 kilometre uzaklıktaki Aşağışehirören köyünde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşınca, muhtar Erdoğan Kaya köy yollarını açık tutmak için harekete geçti.

        Traktörüne taktığı kar küreme aparatıyla köyün içindeki yolları açan Kaya'ya, kedisi Badem de eşlik ediyor. Kaya ile traktöre binen Badem kar temizleme çalışmalarında Kaya'yı yalnız bırakmıyor.

        Köy muhtarı Erdoğan Kaya, kedisi Badem'in kendisine yoldaşlık ettiğini söyledi.

        Dışarı çıktıklarında kedisinin hemen traktöre bindiğini belirten Kaya, "Traktörümüz kabinli olduğu için kedim Badem de yanıma oturuyor. Birlikte köy yollarını açıyoruz. O da bana eşlik ediyor. Köy içindeki yolları ve ana yola çıkış güzergahlarını açarak köylülerimizin evlerine rahatça ulaşmasını sağlıyoruz" dedi.

        Köydeki vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini anlatan Kaya, elinden geldiğince bu konuda desteğini sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

        Kaya, kedisi Badem ile kar mücadelesini kış boyu sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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        #Badem
        #KEDİ
        #Taşköprü
        #haberler
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