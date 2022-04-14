Badem yağının faydaları 0:00 / 0:00

Badem yenilebilir bir tohumdur. Bu tohumdan elde edilen yağ ise günümüzde yemeklerden kozmetik ürünlerine kadar pek çok alanda farklı şekillerde kullanılır. E vitamini içeriği açısından zengin olan badem yağı aynı zamanda kalsiyum, demir, bakır ve magnezyum gibi mineraller açısından da oldukça etkilidir. Badem yağı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilen bir doğal yağ olduğu için kişiler de kullanmayı tercih etmektedir. İşte badem yağı neye iyi gelir? sorusu ve daha fazlası hakkında her şey.

Badem Yağının Faydaları

Badem yağı kuruyan cildin nemlendirilmesini sağlar. Cildin daha pürüzsüz bir hale gelmesine yardımcı olur.

Ciltte zamanla meydana gelen ölü hücreleri temizlemeye yardımcı olur. Daha parlak bir görünüm kazanmasını sağlar.

Göz altlarında meydana gelen mor halkaların azalmasında etkilidir.

Kaz ayakları oluşumunu yavaşlatır.

Kuruyan dudakları nemlendirir.

Hızlı kilo alıp vermeye ile meydana gelen çatlak görünümünü azaltır.

Cilt hastalıkları üzerinde olumlu etkileri bulunur. Egzama ve sedef hastalıklarına iyi gelir.

Güneş ışınlarının zararları etkilerini azaltır.

Makyaj temizlemede yardımcı olarak kullanılabilir.

Sivilce ve akne sorunlarına iyi gelir.

Badem Yağı Zararları

Badem yağının en yaygın kullanımı cilt üzerindedir. Cilt üzerinde kullanımında olumsuz etkisi olmasa da kullanım miktarı ve badem yapının saklanma koşulları önemli etkenler arasında yer alır. Eğer badem yapını aşırı bir şekilde cilt üzerinde kullanırsanız içeriğindeki yoğun E vitamini nedeni ile tüylenme sorunu yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra hassas bir cilde sahipseniz alerjen durumu meydana gelebilir.

Badem Yağı Nasıl Kullanılır?

Badem yağı iki şekilde kullanılır. Bunlardan biri direkt olarak cilde uygulanmasıdır. Cilt sorunları ya da bakımı için badem yağını bir pamuk yardımı ile kullanabilirsiniz. Ancak aşırı tüketim tüylenme problemine yol açabilir. Bu durumda kişiler ağız yoluyla da badem yağı tüketebilir. Bunun için bir bardak su içerisine ekleyeceğiniz bir tatlı kaşığı badem yağını günde bir kez tüketebilirsiniz.

Badem Yağı Yüze Sürülür Mü?

Badem yağı cilt sağlığı için kullanılan doğal yağlardan biridir. Bu yüzden pek çok cilt bakım ürününün içeriğinde de yer almaktadır. Badem yağının yüze sürülmesinde de herhangi bir sakınca yoktur. Yüzde kullanıldığında sivilceleri ve akneleri azaltmada yardımcı olur. Aynı zamanda göz altı morlukları ve göz halkaları için de faydalı bir yağdır. Düzenli kullanıldığında azalma gözle görülebilir. Yüzde kullanıldığında güneş ışınlarının meydana getirdiği zararlı etkileri ve güneş lekelerini azaltır. Aynı zamanda güneşte fazla bronzlaşmanın da önüne geçer. Ancak kullanım miktarına dikkat edilmelidir. Fazla kullanıldığı takdirde yüzde tüylenme problemi ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Badem Yağı Tüy Çıkarır Mı?

Badem yağı içeriğinde yüksek miktarda e vitamini bulunur. Bu yüzden fazla kullanımı istenmeyen sorunlara yol açabilir. Bu sorunlardan en sık rastlananı ise tüylenmedir. E vitamini kıl köklerini besleyen bir vitamin olduğu için yüzde fazla kullanıldığında tüylenme sorununa sebebiyet verebilir. Bu yüzden badem yapı sakallarda, saçlarda, kaşlarda ve kirpiklerde kullanılmaktadır.