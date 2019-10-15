Bademcik neden şişer? Bademcik şişmesine ne iyi gelir?

Bademcik boğazın bakterilere ve virüslere maruz kalması sonucu yaşadığı enfeksiyon nedeniyle şişer. İltihaplanma oluşan bademcik de belli zaman sonra kızarıklık, lenf bezlerinde şişlik, yutkunma zorluğu, ses kısıklığı ve sarı ya da yeşil iltihap oluşur. Bademciklerin görevi, vücudumuza ağız yoluyla aldığımız her türlü mikro organizmalara karşı savunma yapmaktır. Bu nedenle antikorlar üreterek bu durumu sağlar. Fazla mikroplarla karşılaşmak ve çok fazla antikor üretimi yapması nedeniyle bademcikler şişme yapar.

Bademcikler şişmeden önce bazı belirtiler ortaya çıkar; boğazda ağrı, yutkunurken güçlük çekme, ateşin yükselmesi, yutkunurken boğazda tıkanma, ağızda koku, ses kısıklığı ve boğazın her iki yanında ağrı hissetme gibi.

Bademcik de şişme olmasından sonra iltihaplanma baş gösterir. Tedavi uygulanması bakterilerin durumuna göre yapılmaktadır. Ondan sonra şiddetine göre antibiyotik tedavi uygulanmaktadır. Eğer bademcikler mikrop önlemede yardımcı olan işlevini kaybettiyse ameliyatla alınması gereklidir.

Bademcik ameliyatı kolay uygulanır bir ameliyattır. Bademciklerin alınması vücudun mikroplara karşı savunmasız kalması demek değildir, bu görevi başka organlara devreder.

Bademciklerin Şişmesine Ne İyi Gelir

Dut pekmezi, hatmi çiçeği, soğan, papatya, keten tohumu, zeytinyağı, üzüm suyu ve yaban mersinidir. Bademcik şişmesini hafifletmek amacıyla bu bitkiler kullanılabilir.