Osmanlı mutfağından gelen bir lezzet. Tatlı olarak Osmanlı döneminde fakirlere dağıtılırmış. Sütlü bir tatlı olan Bademli Keşkül (Keşkül-Ü Fukara), doyurucu ve uzun süre tok tutarmış. Keşkül de bu tatlının konup dağıtıldığı kâsenin adıymış. Bundan dolayı Bademli Keşkül (Keşkül-Ü Fukara) bu adı almıştır.
Bademli Keşkül (Keşkül-Ü Fukara) Malzemeler;
- 3 su bardağı süt
- Yarım su bardağı toz şeker
- 3 tepeleme yemek kaşığı nişasta
- 1 yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi
- 3 yemek kaşığı toz badem
- 1 paket vanilya
- Üzerini süslemek için badem
Bademli Keşkül (Keşkül-Ü Fukara) Nasıl Yapılır?
- Tencereye nişasta, şeker, badem tozu, süt, yumurta sarısı konulup güzelce karıştırılır.
- Tencereyi ocağa alıp koyulaşana kadar pişirilir.
- Kaynayıp göz göz olunca 1 paket vanilyayı karıştırıp ocaktan alalım.
- Kaselere koyup oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına koyalım.
- 2-3 saat bekledikten sonra istediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.
- Ortalama bu malzemelerle 7 kâse elde edebilirsiniz.
- Afiyet olsun.
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