BAE açıklarında petrol tankerine mühimmat isabet etti

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, BAE'nin Fuceyra kentinin yaklaşık 145 kilometre kuzeyinde (78 deniz mili) bir petrol tankerine bilinmeyen bir mühimmatın isabet ettiğinin bildirildiği aktarıldı.

AA'nın haberine göre, mürettebatın güvende olduğu belirtilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Bölgedeki gemilere dikkatli şekilde seyretme çağrısı yapılan açıklamada, şüpheli faaliyetlerin bildirilmesi önerisinde bulunuldu.

