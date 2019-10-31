Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’de 29 Ekim -2 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak olan 37. Dünya Endoüroloji Kongresi (World Congress of Endourology 2019) için Türkiye’den katılan 18 doktorun konuşma yapmasına izin verilmemişti. Bu kararla ilk kez, uluslararası bir tıp kongresinde Türk hekimlere ambargo konulmuştu. Buna gerekçe olarak da “Türkiye'deki iç karışıklıklar” gösterilmişti.

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, tüm üroloji dernekleri karara tepki gösterirken, diplomatik girişimler sonucu Birleşik Arap Emirlikleri kararından geri adım attı. Dün akşam saatlerinde sunum yapacak 18 Türk uzmana konuşma izni verildiği bildirildi. Türk hekimler, BAE'nin geri adım atmasını yeterli görmedi ve daveti kabul etmediklerini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),29 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında yapılan 37. Dünya Endoüroloji Kongresi (World Congress of Endourology 2019) Türkiye’den katılacak 18 bilim insanının sunum yapmasına Türkiye’deki iç karışıklığı gerekçe göstererek izin vermemişti. Kongreye davet edilen bilim insanları da bu tavrı protesto ederek kongreye katılmama kararı almıştı.

BAE'nin bu tavrına tüm tıbbi dernekler sert açıklamalar yaparak tepki göstermiş ve uluslararası platformlarda kınama mesajları yayınlamıştı. Bunun üzerine geri adım atan BAE, dün akşam saatlerinde 18 bilim insanımızın uluslararası kongrede sunum yapmasına izin verdiklerini açıkladı.

Ancak, politik bir tavır sergileyerek ve bilime siyaseti alet ederek Türk bilim insanlarına ambargo uygulayan BAE'nin davetine hiçbir davetli katılmadı. Sunum için tekrar davet edilen bilim insanları, kendilerine yapılan tavrı kınadıklarını ve kongreye katılmayacaklarını bildirdiler.

Ürolojik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydın Mungan, BAE'nin sergilediği tavrı Dışişleri Bakanlığı’na bildirdiklerini ve uluslararası 4 ayrı birlik başkanına da konunun iletildiğini belirterek, “Bilimi siyasete alet eden BAE yetkililerine kınama mesajı gönderildi. Bunun üzerine geri adım attılar. Bizi yeniden davet ettiler. Ancak biz ortak tavır sergileyerek katılmama kararı aldık. Bu, diplomatik bir başarıdır” dedi.