Bafra nerede? Bafra hangi şehirde, ilde, bölgede?

İlçenin Karadeniz kıyısındaki ve Kızılırmak Deltası'ndaki konumu, onun eşsiz bir ekosisteme ve tarımsal potansiyele sahip olmasını sağlamıştır. Bafra hangi ilde yer aldığı, yani Samsun gibi büyük bir liman ve sanayi kentinin parçası olması, ürettiği tarımsal ürünlerin dünyaya pazarlanmasında büyük bir avantaj sunar. Ayrıca, Bafra konumu nedir sorusunun yanıtı, sadece coğrafi bir yer değil, aynı zamanda yüzlerce kuş türü için hayati bir yaşam ve göç alanı olan UNESCO mirası bir sulak alanı da işaret eder. Bafra'nın tarımsal kimliği ve doğal zenginlikleri hakkındaki tüm ayrıntıları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

BAFRA NEREDE?

Bafra nerede sorusunun coğrafi yanıtı, Türkiye'nin kuzeyinde, Karadeniz kıyısında, Samsun ilinin batısında yer aldığıdır. İlçe, tamamen Kızılırmak nehrinin denize döküldüğü noktada oluşturduğu devasa alüvyal delta ovası olan Bafra Ovası'nın üzerinde konumlanmıştır. Doğusunda Samsun merkez (İlkadım), batısında Alaçam, güneyinde ise Kavak ve Havza ilçeleriyle komşudur. Kuzeyi ise tamamen Karadeniz'e açıktır. İlçenin coğrafi yapısı, büyük ölçüde düz ve alçak bir ova ile bu ovanın güneyindeki Canik Dağları'nın alçak tepelerinden oluşur. Bu verimli delta ovası, ilçenin varlık sebebidir.

BAFRA HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ İLDE? İdari olarak Bafra hangi şehirde ve Bafra hangi ilde sorularının net cevabı Samsun'dur. Bafra, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 17 ilçeden biri olup, nüfus ve ekonomik büyüklük açısından Samsun'un en önemli ilçelerinden biridir. Samsun şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta yer alan Bafra, kendi adıyla anılan ovanın tarımsal potansiyeli sayesinde güçlü bir ekonomik yapıya ve köklü bir ilçe kültürüne sahiptir. Samsun'un tarımsal üretiminin bel kemiğini oluşturan ilçe, bu özelliğiyle il ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. BAFRA HANGİ BÖLGEDE? Coğrafi olarak Bafra hangi bölgede sorusunun yanıtı, Karadeniz Bölgesi'dir. Daha spesifik olarak, bölgenin Orta Karadeniz bölümünde yer alır. Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz'e kıyasla daha az engebeli bir araziye, daha ılıman bir iklime ve en önemlisi, Kızılırmak ve Yeşilırmak nehirlerinin oluşturduğu Bafra ve Çarşamba gibi Türkiye'nin en büyük ve en verimli delta ovalarına sahip olmasıyla karakterize edilir. Bafra, bu bölümün en tipik ve en belirgin coğrafi ve tarımsal özelliklerini bünyesinde barındıran bir ilçedir.