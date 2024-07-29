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        Haberler Gündem İstanbul'un Bağcılar ilçesinde trafikte tartıştığı kişiyi darbeden zanlı tutuklandı - En Son Haberler

        Bağcılarda trafikte tartıştığı kişiyi darbeden zanlı tutuklandı

        İstanbul'un Bağcılar ilçesinde iki sürücü arasındaki yol verme tartışması şiddete dönüşmüş, kavgaya tutuşan kişilerden birisi diğerine ölümüne tekme atarak bayıltmıştı. Kullandığı aracın plaka bilgilerinden kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli E.C'yi Beylikdüzü'ndeki iş yerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zanlının gözaltına alındığını duyurmuştu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.07.2024 - 23:27 Güncelleme: 29.07.2024 - 23:34
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        Ölümüne tekme atan kişi tutuklandı
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        Bağcılar'da, yol verme nedeniyle trafikte tartıştığı sürücüyü darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Demirkapı Mahallesi'nde aracıyla seyreden O.K. (35), dün trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı başka bir sürücü tarafından darbedildi.

        Kafasına aldığı darbeyle baygınlık geçiren sürücüye çevredekiler müdahale etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kullandığı aracın plaka bilgilerinden kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli E.C'yi (29) Beylikdüzü'ndeki iş yerinde gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        BAKAN YERLİKAYA GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURMUŞTU

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti: "Sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahısla ilgili görüntüler Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından incelenmiştir. Olayın 27 Temmuz 2024 tarihinde Bağcılar’da meydana geldiği, saldırıya uğrayan şahsın O.K.; şüpheli şahsın ise E.C. olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs E.C. hakkında daha önce de çeşitli suçlarından işlem yapıldığı belirlenmiştir. Şahıs, Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Darp edilen şahsın tedavisi devam etmektedir. Halkımızın huzurunu bozanları, trafikte saldırgan tavırlar sergileyenleri, düğün konvoyu ya da asker uğurlama diyerek yolları kapatanları, masum insanların canına kast edenleri affetmeyeceğiz. Bunları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.

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        #bağcılar
        #haberler
        #ölümüne tekme
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