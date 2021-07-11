Bağdat Caddesi'nin son kurbanı! 0:00 / 0:00

DHA

Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda otomobil sürücüsü Bülent Kaya, yolun karşısına geçmeye çalışan Güler Baykal'a çarptı.

DHA'nın haberine göre, kazanın ardından gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan sürücü Bülent Kaya, yurt dışı yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Kazada ağır yaralanan Güler Baykal ise tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Baykal'ın cenazesi bugün Erenköy'de bulunan Galip Paşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze töreninde Güler Baykal'ın ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

"BİR SERSERİNİN KURBANI OLDU"

Güler Baykal'ın kız kardeşi Güngör Baykal, "Çok zor gerçekten tarif edemiyorum. Eceliyle ölmediği için kötü bir acı. Annemizi babamızı da kaybettik ama bunun gibi acı duymadım. Bir serserinin kurbanı oldu. Buna el atmalı yetkililer. Bağdat Caddesi'nin hali nedir böyle. Çok ümitliydim. Çünkü çok güçlü bir insandı. Mutlaka yenecek dedim ama maalesef" dedi.

"AİLENİN ÜMİDİ ŞÜPHELİNİN İLK ETAPTA TUTUKLANMASI YÖNÜNDEYDİ"

Aile avukatı Elif Göksel Yılmaz ise "Yaraları çok ağırdı. Beyninde karnında kanamaları vardı. Pelvis kemiğinde kırıkları vardı. Hastaneye kaldırıldığı anda bilinci kapalıydı. Biz durumun ciddiyetinin zaten başından beri farkındaydık. Hastaneye giriş raporlarından da bu anlaşılıyordu. Ailenin ümidi ve beklentisi şüphelinin ilk etapta tutuklanması yönündeydi. Bildiğiniz gibi adli kontrol ile serbest bırakıldı. Bir evlat gazetelerden annesinin kaza geçirdiğini öğrenip hastaneye koşuyor ve sonrasında biçare şekilde hastane önünde beklerken şüpheli şahsın serbest bırakıldığını öğreniyor. Hangi evlat, hangi Türk vatandaşı yaşasa çok üzülür. Ailenin mevcut üzüntüsünün katlandığını söylemem yeterli olacaktır bu aşamada" diye konuştu.

"SANIĞIN TUTUKLANMASI İÇİN HUKUKİ YOLLARIMIZA BAŞVURACAĞIZ"

Avukat Yılmaz, "Kendi beyanı 60-70 olmakla beraber görgü tanıkları 100 km kesin vardır, 80 km'dir, vurdu savruldu gibi şeyler söylüyorlar. Vurmak üzere olduğu bir başkası varken tekrar şerit değiştirip rahmetliye çarpıyor. Yani bilinçli taksirin ötesinde kasta yönelik bir hareket olduğunu söylememiz mümkün. Bağdat Caddesi'nde hız sınırı 50 km ama biliyorsunuz ki maalesef bu olayda, gündüz aydınlıkta akşam 18.30'da iş trafiğinin olduğu bir saatte yaşandı. Pazartesi günü ilk iş sanığın tutuklanması için hukuki yollarımıza başvuracağız. Ben de bizzat karar veren savcıyla görüşmeye gittim. Ancak şu an öldürme suçu gerçekleşmediği için prosedürün bu şekilde olduğu yönünde bir yanıt aldım" diye konuştu.