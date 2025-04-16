Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ yapıldı

Toplantı 16 Nisan 2025 tarihinde saat 10:00 da Ankara Batı Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün kurul çalışmalarına ilişkin genel sunumunun ardından bağımlılıkla mücadelede Cumhuriyet Başsavcılığı’nın önleyici, yönlendirici ve yargısal süreçlerdeki rolü ile denetimli serbestlik kapsamındaki bireylerin yeniden topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantı sonunda Ankara Batı Denetimli Serbestlik ve Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlükleri yükümlüleri tarafından hazırlanan ürünler sergilendi. Bu sergi ile denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma kazandırılması sürecinde elde ettikleri becerileri ve rehabilitasyon süreçlerindeki ilerlemeleri de gözlemlendi.

Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk Başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Faruk Kaynak, Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, Ankara İl Sağlık Müdürü İl Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Ankara’da bulunan üniversitelerin rektör ve rektör yardımcıları, ilgili birimler ile paydaş kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.