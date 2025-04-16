Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ yapıldı | Son dakika haberleri

        Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ yapıldı

        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde Ankara İli Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 16.04.2025 - 17:59 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bağımlılıkla Mücadele Kurulu toplandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Toplantı 16 Nisan 2025 tarihinde saat 10:00 da Ankara Batı Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

        Toplantıda, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün kurul çalışmalarına ilişkin genel sunumunun ardından bağımlılıkla mücadelede Cumhuriyet Başsavcılığı’nın önleyici, yönlendirici ve yargısal süreçlerdeki rolü ile denetimli serbestlik kapsamındaki bireylerin yeniden topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantı sonunda Ankara Batı Denetimli Serbestlik ve Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlükleri yükümlüleri tarafından hazırlanan ürünler sergilendi. Bu sergi ile denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma kazandırılması sürecinde elde ettikleri becerileri ve rehabilitasyon süreçlerindeki ilerlemeleri de gözlemlendi.

        Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk Başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Faruk Kaynak, Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, Ankara İl Sağlık Müdürü İl Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Ankara’da bulunan üniversitelerin rektör ve rektör yardımcıları, ilgili birimler ile paydaş kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

        “YÜKÜMLÜLERİMİZİN TOPLUMA KAZANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEKTEYİZ”

        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, “Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı olarak, hem uyuşturucu madde kullanıcılarına hem de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik kanunun öngördüğü pek çok yaptırımı kararlılıkla uyguluyoruz. Bundan sonra da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı olarak uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik kararlı mücadelemiz devam edecektir. Ancak, bu sürecin yalnızca ceza adalet sistemi içinde yürütülmesi yeterli değildir. Asıl olan, bireylerin bu sürece hiç dahil olmadan, önleyici ve koruyucu çalışmalarla desteklenmesidir. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bağımlılıkla mücadelenin sadece cezai yaptırımlarla değil, rehabilitasyon, sosyal uyum ve yeniden topluma kazandırma süreçleriyle yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda infaz sistemimizin bir parçası olan Denetimli Serbestlik Sistemi aracılığıyla yükümlülerimizin topluma yeniden kazandırılması yönünde önemli çalışmalar yürütmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bağımlılıkla mücadele
        #ankara
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı! Etme!
        Sırrı! Etme!
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Kayıp kızın fotoğrafı yapay zekayla canlandırıldı!
        Kayıp kızın fotoğrafı yapay zekayla canlandırıldı!
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        PlayStation'dan şok zam!
        PlayStation'dan şok zam!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!