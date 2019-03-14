Bağırsağımız ikinci beynimizdir. Bağırsağımızda bulunan bakteriler bütün organlarımızla sürekli iletişim halindedir. Bağırsakta başlayan bir sıkıntı da dolayısıyla tüm vücut sağlığımızı etkiler. Bağırsağımız, mikrobiota dediğimiz milyonlarca bakteri barındıran bir ekosistemden oluşuyor ve bu bakterilerimizi doğru şekilde beslediğimizde onlar da vücut sağlığımıza katkıda bulunuyorlar.
Peki bağırsak bakterilerimizi nasıl beslemeliyiz? Sağlıklı bir mikrobiotaya ve dolayısıyla sağlıklı bir bedene ulaşabilmek için neler tüketmeliyiz?
Bağırsağımız için probiotik ve prebiotik zengini beslenmek çok önemli. Probiotik olarak adlandırdığımız besinler, fermantasyon yolu ile içlerinde sağlıklı bakteriler barındıran gıdalardır. Prebiotikler ise, içlerinde insan vücudu tarafından ince bağırsakta sindirilemeyen ve kalın bağırsağımızdaki bakterilerin besin kaynağı olan, suda çözünen lifler içeren gıdalardır.
Ek olarak da suda çözünmeyen lifler yani hem ince bağırsağımız tarafından emilemeyen hem de kalın bağırsağımızdaki bakterilerimiz tarafından kullanılmayan ve doğrudan vücut tarafından dışkı yoluyla atılan lifleri tüketmemiz de çok önemlidir.
İşte bağırsak için birebir gıdalar:
1. Kefir
Kafkasya’da yüzyıllardır tüketilen, sütün fermente edilmesiyle oluşan kefir, zengin bir probiotik kaynağıdır. Türkçedeki “keyif” kelimesinden geldiği düşünülen kefir, yoğurdun 3 katı kadar probiyotik içerir.
Sindirim bozukluklarına iyi gelir ve kötü bakteri oluşumuna engel olur. Ek olarak egzama ve benzeri cilt problemlerine, anksiyete bozukluklarına ve kalbe iyi gelir. Sütün fermente edilmesiyle laktoz enziminin sindirimi kolaylaştığı için kefir, laktoz intoleransı olan bireyler tarafından da tüketilebilir.
2. Turşu
Probiotik kaynağı olan turşu tüketiminde önemli olan nokta gerçek turşu tüketiyor olmanızdır. Marketlerde satılan hazır turşular, geleneksel turşu hazırlama yöntemleri ile hazırlanmamışlardır. Dolayısıyla içlerinde şeker ve katkı maddesi barındırırlar.
Turşu, fermantasyon yolu ile oluşur ve bunun için de sebzelerin tuzlu suda, oda sıcaklığında, ağzı kapalı olarak beklemelidir. Sirkeli suda bekletilen turşular gerçek turşu değildir ve dolayısıyla da probiotik kaynağı değillerdir.
3. Dereotu
Dereotu, şişkinlik ve gaza engel olarak sindirime yardımcı olur. Parazit oluşumuna ve özellikle strese bağlı meydana gelen bağırsak mikrobiotası dengesizliğine karşı da koruyucudur.
4. Biberiye
Ciddi bir antioksidan kaynağı olan biberiye, bağırsaktaki iyi bakterilerin sayısını artırır. Yağ emilimi bozuklukları olan bireylerin sindirimini destekler.
5. Elma
Elma, kabuğunda pektin denilen, ince bağırsakta sindirilmeyen ve kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından besin olarak kullanılıp fermente edilen, suda çözünen bir lif çeşidi olan dirençli nişasta yani prebiotik barındırır. Dolayısıyla, elmayı kabuklarını soymadan tüketebilirsiniz.
Pektin, özellikle elma pişirildiğinde ortaya çıkar. Pektin iyi bakterileri besler ve bağırsak duvarını onarır. Elma kabuğu içerisindeki suda çözünmeyen lifler, yani hem ince bağırsağımızda emilmeyip hem de kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından sindirilmeyen karbonhidratlar ise, kabızlığı önler, uzun süre kişiyi tok tutar. Ek olarak, özellikle kırmızı kabuklu elmalardaki antioksidan olan flavanoidler enflamasyonu (yangı, iltihaplanma) düşürür.
6. Hindiba kökü
Yüksek oranda inülin adındaki ince bağırsakta sindirilmeyen ve kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından besin olarak kullanılıp fermente edilen dirençli nişasta barındıran hindiba kökü harika bir prebiotik kaynağıdır.
Enginar, muz, pırasa ve soğan gibi sebzelerde de yüksek oranda mevcut olan inülin, bağırsak sağlığına, iltihabi bağırsak hastalığına, depresyon, otoimmün hastalıklarına, obezite, diyabet ve kansere iyi geldiği bulunmuştur. Benzer aromasından dolayı, İkinci Dünya Savaşı sırasında kahve ithalinin sıkıntılı olduğu dönemde, hindiba otu kahve olarak tüketilirmiş.
7. Elma sirkesi
Elma sirkesi vücutta nişastayı sindiren enzimleri kısıtlar. Dolayısıyla, elma sirkesi ile birlikte tüketilen karbonhidratlı gıdalardaki sindirilen nişastanın bir kısmını dirençli nişastaya dönüştürerek bağırsak bakterilerine prebiotik kaynağı oluşturur ve karbonhidrat emilim oranını azaltarak kan şekerinin daha az yükselmesini sağlar.
Yüksek proteinli öğünlerden önce içilen elma sirkesi, mide asiditesini artırarak protein sindirim enzimi olan pepsini artırır ve böylece proteinler daha rahat sindirilir.
8. Dulavrat otu
Anti-enflamatuar, antioksidan ve anti-kanserojen olan dulavrat out, kötü bakteri ve mantar oluşumunu engeller. Cilt için çok faydalı olan dulavrat otu, akne ve kırışık oluşumunu engeller. Şekeri dengeler ve bağışıklık sisteminde kritik rol oynayan iyi bakterilerin oluşumuna katkı sağlayarak bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yardımcı olur.
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