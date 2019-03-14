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Ek olarak da suda çözünmeyen lifler yani hem ince bağırsağımız tarafından emilemeyen hem de kalın bağırsağımızdaki bakterilerimiz tarafından kullanılmayan ve doğrudan vücut tarafından dışkı yoluyla atılan lifleri tüketmemiz de çok önemlidir.