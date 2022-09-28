KEFİR KİLO VERDİRİR Mİ?

Kefir kilo vermenizde size destek olur. Her gün bir bardak kefir tüketirseniz, hem az kalori ile yüksek besin değeri alırsınız hem de bu özelliklerin olumlu etkisini bağırsaklarınızda gözlemlersiniz.