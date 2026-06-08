Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bağırsaktaki kurt artık ilaç üretiyor: Bir ilaç fabrikasına dönüştürüldü

        Bağırsaktaki kurt artık ilaç üretiyor: Bir ilaç fabrikasına dönüştürüldü

        Uzmanlar bir bağırsak kurdunu CRISPR ile düzenleyip antikor salgılatmayı başardı. Hamster denemesinde balon balığı zehrini kısmen etkisiz kıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 13:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bağırsaktaki kurt artık ilaç üretiyor

        Kancalı kurt, bağırsağa yerleşip kansızlık yapan o istenmeyen parazit olarak bilinir. Oysa araştırmacılar aynı canlıyı genetik olarak düzenleyip vücuda ilaç salgılayan minik bir üretim birimine çevirdi. Çalışma 5 Haziran'da Nature Communications'ta yayımlandı.

        Bu kurt zaten bedenin içinde kalmanın ustası

        Kancalı kurdun bağırsakta tutunması rastlantı değil. Bu canlı, insan vücudunda uzun süre hayatta kalmak ve kendi salgıladığı molekülleri konağın dokusuna geçirmek için milyonlarca yıllık bir evrim geçirdi. Çalışmanın kıdemli yazarı Makedonka Mitreva bu beceriyi, kurdun "kendi gövdesinden bir şeyi çıkarıp bizimkine sokma" ustalığı olarak tarif ediyor.

        REKLAM

        İşte fikir tam da bu yetenekten doğdu. Bağışıklık sistemini sessizce atlatan, ince bağırsağa yerleşip oradan sürekli salgı yapan bir canlının salgısına istenen molekül eklenirse, kurt o molekülü üretmeye başlar.

        Ekip bunun için kancalı kurdun (Ancylostoma ceylanicum) genomunda güvenli bir bölge seçti ve CRISPR ile oraya yeni bir gen yerleştirdi. Kurdun kendi salgı mekanizmasını kullanan bu düzenleme sayesinde canlı, taşıdığı yeni proteini dışarı verebilir hale geldi.

        Hedef olarak balon balığının zehrini seçtiler

        İlk denemede neden balon balığı zehri seçildi? Tetrodotoksin doğadaki en güçlü sinir zehirlerinden biri ve onaylı bir panzehiri yok. Bu da kurdun ürettiği antikorun işe yarayıp yaramadığını ölçmeyi kolaylaştırıyor. Tetrodotoksin bir kanıt aracıydı, gerçek hedef değil.

        Düzenlenen kurtlar Suriye altın hamsterlarına verildi. Hamsterların kanında, kurdun salgıladığı antikor tespit edildi ve bu antikor tetrodotoksini kısmen etkisiz kıldı. Tam koruma değil kısmi. Yine de bir parazitin canlı bir bedende insana ait bir antikoru üretip kana geçirebildiği ilk kez böyle somut biçimde gösterildi.

        REKLAM

        Crohn'dan gıda alerjisine

        WashU duyurusunda öne çıkan hastalıklar iğneyle tedavinin zor olduğu uzun süreli durumlar. Crohn hastalığı, ülseratif kolit ve gıda alerjileri bunların başında geliyor. Hepsinin ortak yanı, hastanın aylarca hatta yıllarca düzenli ilaç ya da enjeksiyon kullanmak zorunda kalması. Bağırsağa yerleşip sürekli salgı yapan bir kurt, teorik olarak bu yükü hafifletebilir.

        ZME Science haberinde araştırmacıların ileride insülin gibi uygulamaları da değerlendirdiği aktarılıyor. Bu yön henüz birincil çalışmanın doğruladığı bir sonuç değil, ufuktaki bir ihtimal.

        Peki vazgeçmek isteyenler ne yapacak?

        Bağırsağında bir kurt taşıma fikri çoğu kişiye itici gelir. Gayet anlaşılır bir tepki, üstelik araştırmacıların da en çok karşılaştığı soru bu. Ekip bunu baştan hesaba katmış. Larvalar ağızdan ya da deri yoluyla alınıyor, ince bağırsağa yerleşiyor ama orada çoğalmıyor. İstendiği anda tek doz parazit ilacıyla kurt 24 saat içinde temizlenebiliyor.

        İnsan denemelerine geçmeden önce daha kat edilecek yol var. Güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanması ve kurdun yumurta üretemeyecek biçimde tasarlanması yani çevreye yayılma riskinin sıfırlanması gerekiyor. Şimdilik elde olan tek somut veri, bir hamsterın kanındaki antikor. Ekip bu yöntemi sırada insanda denemeyi planlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

        Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İsrail basını: Çatışma birkaç gün sürer
        İsrail basını: Çatışma birkaç gün sürer
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Kılıktan kılığa giren çift suç makinesi çıktı
        Kılıktan kılığa giren çift suç makinesi çıktı
        KVKK'dan kamera uyarısı: Mahremiyeti ihlal eden kullanıma ceza
        KVKK'dan kamera uyarısı: Mahremiyeti ihlal eden kullanıma ceza
        Lüks araç vurgununda mühendisler, trafik müşavirleri gözaltında!
        Lüks araç vurgununda mühendisler, trafik müşavirleri gözaltında!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Baba ile oğlunu öldürmüştü! Çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Baba ile oğlunu öldürmüştü! Çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        İETT otobüsünde düşüp öldü! O anlar kamerada...
        İETT otobüsünde düşüp öldü! O anlar kamerada...
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları