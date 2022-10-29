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Bağışıklığı zırh gibi yapıp vücuttaki tüm zehri atan 21 günlük kür: Bağırsak sağlığının bir numaralı yardımcısı

Sağlıklı bir vücut için doğal antibiyotiklerin gücünden yararlanabilirsiniz. Özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlü tutmak, hastalanmamak adına oldukça önemli. Sağlıksız gıdalardan uzak durmanın yanı sıra vücudu toksinlerden arındırmak şart. Bunun için ise toksin atmayı sağlayan besinler ve kürler tüketmek oldukça etkili bir yöntem. Tüm toksinleri vücuttan atıp vücudu tertemiz yapan muhteşem soğan sarımsak kürü ise tam bir şifa kaynağı olarak yetişiyor imdadımıza. İşte bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı dirençli hale gelmemizi sağlayan soğan sarımsak kürü...

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  • Bağışıklığı zırh gibi yapıp vücuttaki tüm zehri atan 21 günlük kür: Bağırsak sağlığının bir numaralı yardımcısı

    Bağışıklığın zayıf olması vücudu hastalıklara karşı dirençsiz hale getiriyor. Zayıf bir bünye hastalıklara kolay yakalanmamızın en büyük nedeni. Bağışıklığı güçlü tutmanın yolu ise sağlıklı besinlerden geçiyor. Özellikle antioksidan bakımından zengin olan soğan ve sarımsak gibi adeta ilaç gibi etki eden besinlerin gücü sağlıklı bir yaşam için en büyük yardımcımız. Özellikle sıklıkla hastalandığımız bu dönemlerde soğan sarımsak küründen faydalanabilir ve vücudunuzu zıpkın gibi yapabilirsiniz. Bu kür arınma detoksu olarak da nitelendiriliyor. Kolesterolü düşürüp tansiyonun kökünü kazıyan soğan ve sarımsağın birleşimiyle elde edilen 21 günlük kürle vücudu tüm toksinlerden arındırarak tertemiz hale getirebilirsiniz. Bu mucizevi kür hastalıklara karşı savaşarak diyabet, eklem ağrıları ve kanseri önlemede büyük rol oynuyor. İşte Uzm. Diyetisyen Selahattin Dönmez'den 21 günlük vücudu toksinlerden arındırarak bağışıklık sistemini güçlendiren soğan sarımsak kürü tarifi...

    *Oluşabilecek herhangi bir rahatsızlığa karşı, tüketmeden önce doktora danışınız
  • Bağışıklığı zırh gibi yapıp vücuttaki tüm zehri atan 21 günlük kür: Bağırsak sağlığının bir numaralı yardımcısı

    SOĞAN VE SARIMSAK KÜRÜ NASIL YAPILIR?

    Sağlıklı ve sağlam bir bünyeye sahip olmanın en önemli aşamalarından biri vücudu toksinlerden arındırmaktır. Vücudu temizlemek her şeyde olduğu gibi vücudumuzun da ihtiyaç duyduğu en önemli ihtiyaçlardan biridir. Vücudu toksinlerden arındırmanın en kolay yolu olan soğan ve sarımsak kürü oldukça basit uygulanabilir. 21 gün boyunca yoğurt ile birlikte yediğinizde eşsiz şifasından yararlanabileceğiniz bu kürün amacı karaciğeri temizlemek ve tazelemek, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kanser yapan yabancı, zararlı bileşiklerin detoksunu sağlamak.

     
  • Bağışıklığı zırh gibi yapıp vücuttaki tüm zehri atan 21 günlük kür: Bağırsak sağlığının bir numaralı yardımcısı

    Vücudu tertemiz yapan 21 günlük kür tarifi ise şöyle;

    - 1 kase ev yapımı yoğurda 1 diş sarımsağı ezip,

    - 1/4 kuru soğanı rendeleyip içine az dereotu,

    - 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve

    - Az çekilmiş tane karabiber koyup çırparak hazırlayın.

    Hazırlamış olduğunuz bu kürü 21 gün boyunca yoğurt eşliğinde tüketin.

    Bu kür atardamarları etkileyen hastalıklar, kanser, bağışıklık sistemi bozuklukları ve ağrılı eklem hastalıkları gibi birçok kronik hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde kullanılıyor.
  • Bağışıklığı zırh gibi yapıp vücuttaki tüm zehri atan 21 günlük kür: Bağırsak sağlığının bir numaralı yardımcısı

    SOĞAN VE SARIMSAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

    Vitamin, mineral ve antioksidan açısından oldukça zengin olan soğan ve sarımsak hastalıklara karşı vücudu dirençli hale getiren ilaç niteliğinde. Soğan B6, C vitamini, folat ve potasyumdan zenginken sarımsak ise yüksek miktarda fosfor, potasyum, kükürt, çinko, orta miktarda selenyum, A ve C vitaminleri ile az miktarda da kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, manganez ve B kompleks vitaminlerini içeriyor.

    Bu kadar besleyici bileşenin yanında, düşük kalorili olduklarından bu şifalı sebzeleri her gün yemeklerinize sınırsızca eklemenizde hiçbir sakınca olmadığını da belirtelim.
  • Bağışıklığı zırh gibi yapıp vücuttaki tüm zehri atan 21 günlük kür: Bağırsak sağlığının bir numaralı yardımcısı

    VÜCUTTAKİ TOKSİNLERİ TEMİZLEYEN ANTİOKSİDAN KAYNAĞI MUCİZE KÜR

    - Doğal antibiyotik olan soğan ve sarımsağın en önemli biyokimyasal özelliklerinden biri vücuttaki zehirli toksik maddeleri atmaya yardımcı olan antioksidan potansiyelidir.

    - Bununla birlikte soğan ve sarımsaktaki yüksek düzeyde C vitamini bağışıklığı düzenler, kollajen yapımını ve doku tamirini artırır, demir emilimini sağlar.

    - Ayrıca soğan ve sarımsak birçok antioksidan flavonoidleri içerir, soğanda 25 çeşit flavonoid bulunur.

    - Flavonoidler ve C vitamini hücre hasarına neden olan zararlı molekülleri tutar kanser, diyabet ve kalp hastalıklarının önüne set çeker.

    - Kırmızı soğana rengini veren antosiyanin kalbin ve damarların koruyucusudur.

    - Kapsamlı, çok sayıda katılımcıyı içeren bilimsel bir çalışmada antosiyaninden zengin besinleri tüketmenin kalp hastalıklarına yakalanma riskini yüzde 32 oranında azalttığı saptanmıştır.
  • Bağışıklığı zırh gibi yapıp vücuttaki tüm zehri atan 21 günlük kür: Bağırsak sağlığının bir numaralı yardımcısı

    BAĞIŞIKLIĞIN BİR NUMARALI DESTEKLEYİCİSİ

    Amerika Kanser Araştırma Merkezi soğandaki fisetin ve kuersetin, sarımsaktaki allisin gibi fitokimyasalların immun sağlığı desteklediğini ve DNA, hücre hasarı ve inflamasyonu önleyerek kanser gelişim riskini azalttığını bildiriyor.

    Yapılan çalışmalar da çiğ ya da pişirilmiş sarımsak ve soğan tüketimi ile mide, bağırsak, prostat, gırtlak ve meme kanseri arasında ters orantı olduğu sonucunu gösteriyor.

    Bilimsel 26 çalışmayı içeren bir incelemede allium ailesinden gelen sebzeleri tüketen bireylerde mide kanseri riskinin yüzde 22 oranında azaldığı bildirilmiştir.
  • Bağışıklığı zırh gibi yapıp vücuttaki tüm zehri atan 21 günlük kür: Bağırsak sağlığının bir numaralı yardımcısı

    BAĞIRSAK SAĞLIĞINDA EN ETKİLİ BESİN

    Vücudu toksinlerden arındırarak tertemiz yapan bu soğan ve sarımsak ikilisi bağırsak sağlığı için büyük önem taşır, müshil etkisi göstererek sindirimi kolaylaştırır ve prebiyotik içerikleri ile bağırsak sağlığına destek verir.

    2018 yılında yayımlanan güncel bir bilimsel araştırmada bazı besinlerdeki prebiyotik lif içeriğinin bağırsak sağlığı üzerindeki etkinliğine bakıldı. Bu çalışmaya göre soğan, sarımsak yararlı bakteri sayısını artırmada birçok sebze, meyveden ve tam tahıllardan daha etkili.
  • Bağışıklığı zırh gibi yapıp vücuttaki tüm zehri atan 21 günlük kür: Bağırsak sağlığının bir numaralı yardımcısı

    KOLESTEROLÜ DÜŞÜREREK TANSİYONU DÜZENLİYOR

    Soğanda antioksidan flavonoid grubundan kuersetin molekülü bulunur. Kuersetin organlarda ve kan damarlarında hasar oluşturan serbest radikalleri tutar, inflamasyon oluşumunu önler. Bu sayede kan basıncı, kan yağları ve kolesterol düzeyini düşürerek kalp damar sağlığını geliştirir. Ayrıca soğan kanın pıhtılaşmasını önleyici ve kolesterolü düşürücü etkisiyle damar tıkanıklığından korur.
  • Bağışıklığı zırh gibi yapıp vücuttaki tüm zehri atan 21 günlük kür: Bağırsak sağlığının bir numaralı yardımcısı

    SOĞAN VE SARIMSAK KÜRÜ NASIL YAPILIR?

    Sağlıklı ve sağlam bir bünyeye sahip olmanın en önemli aşamalarından biri vücudu toksinlerden arındırmaktır. Vücudu temizlemek her şeyde olduğu gibi vücudumuzun da ihtiyaç duyduğu en önemli ihtiyaçlardan biridir. Vücudu toksinlerden arındırmanın en kolay yolu olan soğan ve sarımsak kürü oldukça basit uygulanabilir. 21 gün boyunca yoğurt ile birlikte yediğinizde eşsiz şifasından yararlanabileceğiniz bu kürün amacı karaciğeri tazelemek, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kanser yapan yabancı, zararlı bileşiklerin detoksunu sağlamak.
  • Bağışıklığı zırh gibi yapıp vücuttaki tüm zehri atan 21 günlük kür: Bağırsak sağlığının bir numaralı yardımcısı

    SARIMSAĞI EZİP TÜKETİN!

    Organik kükürtlü bileşikler ısıyla parçalanır. Bu nedenle bu doğal destekten en iyi faydalanma yöntemi en doğal haliyle, taze ve çiğ olarak tüketmektir. Ayrıca sarımsağı ezerek veya küçük parçalar halinde doğrayarak tükettiğinizde adeta içindeki cevheri ortaya çıkarmış olursunuz. Yani sarımsağı bütün olarak yutarsanız antioksidan etkisinden yeterince faydalanamazsınız!
  • Bağışıklığı zırh gibi yapıp vücuttaki tüm zehri atan 21 günlük kür: Bağırsak sağlığının bir numaralı yardımcısı

    İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMUNA DİKKAT!

    İrritabl bağırsak hastalığı olanlarda kısa zincirli karbohidratların ince bağırsaklardan emilimleri zayıftır bu nedenle bağırsakların işleyişi bozulur, karın ağrısı, gaz, şişkinlik gibi dispeptik yakınmalar ve dışkılama alışkanlıklarında değişiklikler ortaya çıkar. Soğan ve sarımsak kısa zincirli karbonhidrat kaynaklarından zengin olduğundan pişmiş olarak hatta toz halinde tüketildiğinde bile mideyi rahatsız edebilir, gaz ve şişkinliğe neden olabilir.

    B gibi durumlarda soğan ve sarımsağı tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın!

 

 

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