Bahar 3. sezon geliyor! Show TV 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' yeni sezon ne zaman başlıyor?
Show TV'nin başarılı dizilerin Bahar: Kalbinini Dinlemeye Var Mısın? yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna Mert Turak ve Hayal Köseoğlu da katılacağı dizinin 3. sezon hazırlıklarını tamamlandı ve sete çıkıldı. Peki, Bahar 3. sezon ne zaman? İşte, detaylar...
Show TV'nin fenomen dizisi Bahar, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İki sezonuyla büyük ilgi çeken dizinin üçüncü sezonuna Mert Turak ve Hayal Köseoğlu da eklendi. Peki, Bahar 3. sezon ne zaman ve son bölümde neler olmuştu? İşte, detaylar...
BAHAR 3. SEZON İÇİN SETE ÇIKILDI
Show TV’nin büyük ilgi gören, MF Yapım imzalı dizisi Bahar, milyonları ekran başına kilitleyen güçlü hikâyesiyle yeni sezona hazırlanıyor. Dizi, 3. sezon hazırlıklarını tamamlayarak geçtiğimiz gün sete çıktı.
BAHAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bahar yeni sezon çekimlerine başlandı ancak yeni sezonun ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.
YENİ SEZONDA KADROYA İKİ OYUNCU EKLENDİ
Merakla beklenen diziye bu sezon iki başarılı oyuncu daha dahil oldu. Mert Turak, Amerika’dan gelen bir beyin cerrahına hayat vererek hikâyeye farklı bir boyut katacak. Hayal Köseoğlu ise enerjisi ve dikkat çekici karakteriyle Bahar evrenine yeni bir soluk getirecek. Böylece dizinin dramatik yapısına yeni çatışmalar, yeni ilişkiler ve yepyeni heyecanlar eklenecek.
BAHAR SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?
Bahar'ın Sezon Finali Bölümünde; Uzun ve meşakkatli bir yolun ardından uzman doktor olan Bahar, daha ilk gününde hayatının en zorlu vakalarından biriyle karşı karşıya kalır. Ancak ameliyat sırasında gerçeklesen beklenmedik olaylar onun için durumu daha da zorlaştırır. Öte yandan Evren Peran’daki son ameliyatını başarıyla tamamlamıştır. Onu da zorlu bir karar bekler: Amerika’ya gitme kararından vazgeçecek midir? Bu sırada hastane koridorlarında yeni bir gelişme olur: Amerika’da düzenlenecek prestijli bir tıp kongresi için adaylar belirlenmektedir. Kimlerin gideceği yavaş yavaş netleşirken ekibin başında gidecek Timur’un uçak korkusu Rengin’in elini kolunu bağlar. Hiç beklenmedik bir anda Tolga’nın Çağla’ya yaptığı hamle hastanede büyük şaşkınlık yaratırken Gülçiçek ve Reha’nın düğün hazırlıkları ise sona yaklaşır. Nikah günü yaşananlarsa, herkesin hayatını sonsuza dek değiştirecektir.
BAHAR YAPIMCI KADROSU
Yönetmen: Mehmet Can Bindal
Senarist: Rana Mamatlıoğlu, Bekir Baran Sıtkı
Yapım şirketi: MF Yapım
BAHAR OYUNCU KADROSU
Bahar’ın güçlü kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Esra Ruşan, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu ve Hatice Aslan gibi sevilen isimler yer almaya devam ediyor.