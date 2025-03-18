Bahar aylarına giriş yapmamızla beraber "alerji mevsimi" başlamış oldu... Peki mevsimsel alerjiler ile savaşta ne yapılmalı?

Mevsim değişimleri her zaman güzel manzaralar sunarken, birçok kişi için alerji sezonunun habercisi olabilir. İlkbahar ve sonbaharda artan polen seviyeleri, saman nezlesi gibi alerjik rahatsızlıkları tetikleyerek günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Peki, alerji belirtilerini hafifletmek ve rahat bir nefes almak için neler yapılabilir?

MEVSİMSEL ALERJİLERİN BELİRTİLERİ

Mevsimsel alerjiler hafiften şiddetliye kadar değişebilen semptomlara yol açabilir. Bu belirtiler, polenlerin ve diğer alerjenlerin yoğun olduğu dönemlerde daha da artabilir. En yaygın belirtiler şunlardır:

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Sürekli hapşırma

Burun akıntısı veya tıkanıklık

Gözlerde sulanma ve kaşıntı

Sinüslerde, boğazda ve kulak kanallarında kaşıntı

Kulak tıkanıklığı

Geniz akıntısı

Özellikle astım hastalarında, mevsimsel alerjenler astım krizlerini tetikleyebilir. Bu nedenle astımı olan kişiler, belirtilerini yakından takip etmeli ve doktorlarına danışmalıdır.

MEVSİMSEL ALERJİLERİN NEDENLERİ

Mevsimsel alerjiler, bağışıklık sisteminin genellikle zararsız olan havadaki maddeleri (alerjenleri) tehlikeli olarak algılamasıyla ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi, bu maddelere karşı histamin ve diğer kimyasalları salgılar ve bu da alerjik reaksiyonları tetikler.

Mevsime bağlı olarak farklı alerjenler daha etkili olabilir:

İlkbahar: Ağaç polenleri, özellikle huş ağacı, sedir, karaağaç, söğüt ve kavak poleni en yaygın alerjenlerdendir.

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Yaz: Çayır otları (örneğin çavdar otu ve timothy otu) en büyük tetikleyiciler arasındadır.

Sonbahar: En yaygın alerji kaynağı ambrosia (ragweed) bitkisidir. Bunun yanı sıra ısırgan otu, pelin otu ve kazayağı gibi bitkiler de polen salgılar.

Kış: Dış ortam alerjenleri azalırken, iç mekan alerjenleri (ev tozu akarları, küf, evcil hayvan tüyleri) alerjik reaksiyonları artırabilir.

İÇ MEKAN ALERJİLERİNDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Yatak çarşaflarını haftada en az bir kez çok sıcak suda yıkayın.

Yatak ve yastıkları alerjen geçirmez kılıflarla kaplayın.

Halıları ve döşemeli mobilyaları kaldırın.

Çocuk odalarından peluş oyuncakları çıkarın.

Küf oluşumunu önlemek için su sızıntılarını tamir edin.