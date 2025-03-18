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        Haberler Bilgi Yaşam Bahar aylarına giriş yapmamızla beraber "alerji mevsimi" başlamış oldu... Peki mevsimsel alerjiler ile savaşta ne yapılmalı?

        Bahar aylarına giriş yapmamızla beraber "alerji mevsimi" başlamış oldu... Peki mevsimsel alerjiler ile savaşta ne yapılmalı?

        Havaların ısınmasıyla birlikte doğa canlanırken, bazıları için bahar ayları alerjik reaksiyonlarla dolu bir sürecin başlangıcı anlamına geliyor. Polenler, çayır otları ve küf sporları gibi çevresel alerjenler, birçok kişide burun akıntısı, gözlerde kaşıntı ve nefes darlığı gibi rahatsız edici belirtilere neden oluyor. Peki, mevsimsel alerjilerden korunmak için neler yapılabilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 09:30 Güncelleme: 18.03.2025 - 09:30
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        "Alerji mevsimi" başladı! İşte yapılacaklar listesi
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        Mevsim değişimleri her zaman güzel manzaralar sunarken, birçok kişi için alerji sezonunun habercisi olabilir. İlkbahar ve sonbaharda artan polen seviyeleri, saman nezlesi gibi alerjik rahatsızlıkları tetikleyerek günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Peki, alerji belirtilerini hafifletmek ve rahat bir nefes almak için neler yapılabilir?

        MEVSİMSEL ALERJİLERİN BELİRTİLERİ

        Mevsimsel alerjiler hafiften şiddetliye kadar değişebilen semptomlara yol açabilir. Bu belirtiler, polenlerin ve diğer alerjenlerin yoğun olduğu dönemlerde daha da artabilir. En yaygın belirtiler şunlardır:

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        Sürekli hapşırma

        Burun akıntısı veya tıkanıklık

        Gözlerde sulanma ve kaşıntı

        Sinüslerde, boğazda ve kulak kanallarında kaşıntı

        Kulak tıkanıklığı

        Geniz akıntısı

        Özellikle astım hastalarında, mevsimsel alerjenler astım krizlerini tetikleyebilir. Bu nedenle astımı olan kişiler, belirtilerini yakından takip etmeli ve doktorlarına danışmalıdır.

        MEVSİMSEL ALERJİLERİN NEDENLERİ

        Mevsimsel alerjiler, bağışıklık sisteminin genellikle zararsız olan havadaki maddeleri (alerjenleri) tehlikeli olarak algılamasıyla ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi, bu maddelere karşı histamin ve diğer kimyasalları salgılar ve bu da alerjik reaksiyonları tetikler.

        Mevsime bağlı olarak farklı alerjenler daha etkili olabilir:

        İlkbahar: Ağaç polenleri, özellikle huş ağacı, sedir, karaağaç, söğüt ve kavak poleni en yaygın alerjenlerdendir.

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        Yaz: Çayır otları (örneğin çavdar otu ve timothy otu) en büyük tetikleyiciler arasındadır.

        Sonbahar: En yaygın alerji kaynağı ambrosia (ragweed) bitkisidir. Bunun yanı sıra ısırgan otu, pelin otu ve kazayağı gibi bitkiler de polen salgılar.

        Kış: Dış ortam alerjenleri azalırken, iç mekan alerjenleri (ev tozu akarları, küf, evcil hayvan tüyleri) alerjik reaksiyonları artırabilir.

        İÇ MEKAN ALERJİLERİNDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

        Yatak çarşaflarını haftada en az bir kez çok sıcak suda yıkayın.

        Yatak ve yastıkları alerjen geçirmez kılıflarla kaplayın.

        Halıları ve döşemeli mobilyaları kaldırın.

        Çocuk odalarından peluş oyuncakları çıkarın.

        Küf oluşumunu önlemek için su sızıntılarını tamir edin.

        Nem giderici kullanarak iç mekandaki fazla nemi azaltın.

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        MEVSİMSEL ALERJİLERİN TEŞHİSİ

        Saman nezlesinin teşhisi genellikle kolaydır. Eğer belirli dönemlerde tekrarlayan hapşırık, burun akıntısı, göz kaşıntısı gibi belirtileriniz varsa, mevsimsel alerjik rinitiniz olabilir. Doktorunuz, kulaklarınızı, burnunuzu ve boğazınızı inceleyerek teşhis koyabilir.

        Alerji testleri her zaman gerekli değildir, çünkü tedavi genellikle alerjen türüne bakılmaksızın benzerdir.

        MEVSİMSEL ALERJİLERİN TEDAVİSİ

        Mevsimsel alerjileri önlemenin en iyi yolu, alerjenlerden kaçınmaktır. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir, bu yüzden ilaç tedavisi ve alternatif yöntemler de tercih edilebilir.

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        ALERJENLERDEN KAÇINMA YÖNTEMLERİ

        HEPA filtreli klimalar kullanarak evinize temiz hava sağlayın.

        Günlük polen tahminlerini takip edin ve polen seviyeleri yüksekken dışarı çıkmamaya çalışın.

        Pencereleri kapalı tutun.

        Rüzgarlı günlerde dışarı çıkarken maske takın.

        Sigara dumanından kaçının, çünkü bu, alerji semptomlarını kötüleştirebilir.

        ALTERNATİF TEDAVİLER

        Bilimsel araştırmalar kesin sonuçlar vermese de, bazı doğal takviyeler mevsimsel alerji belirtilerini hafifletebilir:

        Kersetin: Meyve ve sebzelerde bulunan doğal bir flavonoid olup, alerjik reaksiyonları azaltabilir.

        Lactobacillus acidophilus: Yoğurt gibi probiyotik içeren besinlerde bulunan faydalı bakteri.

        Spirulina: Mavi-yeşil alglerden elde edilen doğal bir takviye olup, bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

        C vitamini: Doğal bir antihistaminik etkisi göstererek alerji belirtilerini azaltabilir.

        Kaynak: Healthline, Health, Yale Medicine

        Fotoğraf kaynak: Istock

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