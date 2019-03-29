Paylaşımları ve yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen Bahar - Nihal Candan kardeşler katıldıkları programda samimi açıklamalarda bulundular. İşte ünlü kardeşlerin açıklamalarından satır başları:
Seda Akgül benim için 'Onun gibi bir kızım olmasın' demişti, ben de 'Onun gibi bir anne' istemem. Seda Akgül'ün beni taklit ettiğini düşünüyorum. Her gün bir video, bir fotoğraf... Ben onun yaptıklarını 5 yıl sonra bile yapmam.
Ben 2 yıl sonra milyarder olacağım. Bu kadınla uğraşamam. Her yerde beni görüp, okulumu adımı soruyor. Daha onları bile aklında tutamıyor. Mesleğimle ilgili hiç konuşacaksa, adımı ağzına almamasını tercih ederim. Onun 2 karakterli olduğunu düşünüyorum.
Seda Akgül bana benzemeye çalışıyor. Ev hali diye paylaştığı fotoğraflar da saçma. O evde oturup cips yiyordur. Kaç insan evde böyle, bacağı kapıda durur?
Ben paralı zengin bir yaşam peşinde değilim, ben kaliteli ve eğlenceli bir hayat yaşamak istiyorum. Ben harcayabileceğim paranın hep daha azını harcadım. Harcamak istesem fazlası da vardı.Aylık giderimiz 40 bin TL’yi buluyor.
Bizim üç dükkânımız var. İkisinin geliri ablama, birinin geliri babama gidiyor. Babamın kredi kartını kullanıyorum, ablam da bana nakit veriyor…
Düzenli DJ’lik yapıyoruz oradan da aylık ciddi para alıyoruz…‘Dondurma’ şarkımdan da çok para kazandım. 400 bin TL’den fazla para kazanmışımdır o şarkımla...
Kemal Doğulu bana ‘çok zekisin, çok zekisin’ derdi. Akıl fikir verirdi, benimle ilgilenirdi. Ben bu insanları anlamıyorum ‘kamerayı görünce Bahar’ı sevmiyorum’ diyor. Dikkat çekmek için yaptığını düşünüyorum.
Bu insanlar bana gizli hayranlık duyuyorlar bence… Ailemizle de ilişkisi çok iyi, anneannemi tanıyor arası çok iyi bu şekilde konuşunca insanları kıracağını düşünmüyor mu?
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