Büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı bir zamanların televizyon fenomeni Bahar Candan oldu. İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan Doya Doya Moda'ya katılmasıyla internetin en çok aratılan isimlerinden oldu. Yarışmaya katılmak için 44 beden olduğu söylenen Bahar Candan merak ediliyor. Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında ve kaç kilo? İşte Bahar Candan'ın son hali...

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 22 yaşındaki Bahar Candan, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır. Ablası Nihal Candan gibi o da İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla ünlü oldu. Hukuk öğrencisi olduğu bilinen Bahar Candan'ın "Dondurma Gibisin" ve "Dom Pérignon" adlı iki şarkısı var. İşte Benim Stilim'deki konuşma tarzı, mimikleri ve ağlamalarıyla sık sık gündem olan Bahar Candan'ın Doya Doya Moda yarışması için 44 bedene çıktığı söyleniyor. Bahar Candan 1,76 cm boyunda ve 71 kilodur.