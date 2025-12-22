'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' 63'üncü bölümüyle ekrana geldi

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Ailesi ve kalbi arasında sıkışan Bahar’ın, korkularını aşıp aşkına sahip çıktığı anlar 63'üncü bölüme damga vurdu.

‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 63'üncü bölümü, ABC1 20+ grubunda; 4,05 izlenme oranı, 10,29 izlenme payı, AB’de; 3,85 izlenme oranı, 11,25 izlenme payı Total’de ise 3,82 izlenme oranı, 10,31 izlenme payı elde etti.

Dün akşam ekrana gelen 63'üncü bölümü büyük ilgi toplarken, dizi #Bahar etiketiyle sosyal medyada yaklaşık 5 saat 40 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

'BAHAR: ÇİÇEK AÇMAYA HAZIR MISIN?'IN 63'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Evren, Bahar'ın bir başkasını sevdiği düşüncesine kendini inandırarak duygularından ve Bahar'dan kaçma kararı aldı. Bahar, Evren'in gidişini Parla ile yaptığı bir konuşmadan öğrendiğinde büyük bir yıkım yaşadı. Karşı karşıya gelen ikilinin yüzleşmesinde, itiraf edilemeyen her duygu büyük bir öfkeye dönüştü. Bahar, hayatındaki onca kaosun ortasında, en büyük sığınağı olan sevdiği adamın gidişiyle adeta sarsıldı. Evren'in kararlı duruşu Bahar'ın içindeki tüm kaleleri yıkarken, iki yaralı ruhun vedası izleyiciyi derin bir hüzne boğdu. Geriye kalan tek soru; bu ayrılığın bir son mu yoksa yeni bir başlangıç mı olacağıydı.

Yeni bölümde, Uras ve Maral'ın yıldırım nikahı Bahar'ın evine adeta bir bomba gibi düştü. Bu beklenmedik karar evdeki herkesi öfkelendirirken; Maral ve ev halkı arasında hızla tırmanan gerilim, Uras ile ailesini karşı karşıya getirdi. Abisinin evlilik cüzdanının şokuyla öfkesini kontrol edemeyen Umay, abisine sert tepki gösterirken; Maral'ın kışkırtmalarıyla büyük kavga evdeki tansiyonu zirveye taşıdı. Seren ise çocuklarını Maral'ın etkisinden uzak tutmak için her şeyi göze alırken; bu evlilikle evde hakimiyet kurmaya çalışan Uras'a karşı geri adım atmayacağını açıkça gösterdi. Maral'ın gelişi Yavuzoğlu evinine bomba gibi düştü; Bu sırada hastanede de sırlar bir bir dökülmeye başladı. Bahar, Evren'in gitmekte kararlı olduğunu anlayınca sevdiği adamı tamamen kaybetmekten korktu. Diğer yandan Çağla ve Harun arasındaki belirsizlik, Harun'un cesur hamlesiyle yeni bir boyuta taşındı. Harun, Bahar'ın da önünde Çağla'ya olan hislerini açıkça dile getirdi. Kendi hikayesinin öznesi olamamaktan ve sevdikleri için bir yük haline gelmekten korkan Çağla, duygularından kaçmaya çalışsa da Harun ile yaşadığı tutkulu yüzleşme tüm korkularını geride bırakmasına yetti. Harun'un, Bahar'a olan duygularının tamamen bittiğini ve artık sadece Çağla'nın yanında olduğunu söylemesi, aralarındaki tüm engelleri birer birer yıktı.

Harun, Çağla'yı öptü; Bölümün finalinde Bahar, Evren'in Bahar için yazdığı veda mektubuna Çağla'nın yardımıyla ulaştı. Satırları okurken içindeki korkuyla yüzleşen Bahar, artık saklanacak bir yeri kalmadığını anladı. Hayatı boyunca başkaları için yaşayan Bahar, bu kez kendi masalının kahramanı olmayı seçti ve kalbinin sesini dinlemeye karar verdi. Bahar'ın bu beklenmedik itirafı karşısında, gitmek için bavulunu çoktan hazırlamış olan Evren'in nasıl bir yol izleyeceği, yeni bölüme dair heyecanı yükseltti. İşte geceye damgasını vuran final sahnesi; Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.