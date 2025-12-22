Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' 63'üncü bölümüyle ekrana geldi

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' 63'üncü bölümüyle ekrana geldi

        Ekranların sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 12:17 Güncelleme: 22.12.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ailesi ve aşkı arasında sıkıştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Ailesi ve kalbi arasında sıkışan Bahar’ın, korkularını aşıp aşkına sahip çıktığı anlar 63'üncü bölüme damga vurdu.

        Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 63'üncü bölümü, ABC1 20+ grubunda; 4,05 izlenme oranı, 10,29 izlenme payı, AB’de; 3,85 izlenme oranı, 11,25 izlenme payı Total’de ise 3,82 izlenme oranı, 10,31 izlenme payı elde etti.

        Dün akşam ekrana gelen 63'üncü bölümü büyük ilgi toplarken, dizi #Bahar etiketiyle sosyal medyada yaklaşık 5 saat 40 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

        REKLAM

        'BAHAR: ÇİÇEK AÇMAYA HAZIR MISIN?'IN 63'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Evren, Bahar'ın bir başkasını sevdiği düşüncesine kendini inandırarak duygularından ve Bahar'dan kaçma kararı aldı. Bahar, Evren'in gidişini Parla ile yaptığı bir konuşmadan öğrendiğinde büyük bir yıkım yaşadı. Karşı karşıya gelen ikilinin yüzleşmesinde, itiraf edilemeyen her duygu büyük bir öfkeye dönüştü. Bahar, hayatındaki onca kaosun ortasında, en büyük sığınağı olan sevdiği adamın gidişiyle adeta sarsıldı. Evren'in kararlı duruşu Bahar'ın içindeki tüm kaleleri yıkarken, iki yaralı ruhun vedası izleyiciyi derin bir hüzne boğdu. Geriye kalan tek soru; bu ayrılığın bir son mu yoksa yeni bir başlangıç mı olacağıydı.

        REKLAM

        Yeni bölümde, Uras ve Maral'ın yıldırım nikahı Bahar'ın evine adeta bir bomba gibi düştü. Bu beklenmedik karar evdeki herkesi öfkelendirirken; Maral ve ev halkı arasında hızla tırmanan gerilim, Uras ile ailesini karşı karşıya getirdi. Abisinin evlilik cüzdanının şokuyla öfkesini kontrol edemeyen Umay, abisine sert tepki gösterirken; Maral’ın kışkırtmalarıyla büyük kavga evdeki tansiyonu zirveye taşıdı. Seren ise çocuklarını Maral’ın etkisinden uzak tutmak için her şeyi göze alırken; bu evlilikle evde hakimiyet kurmaya çalışan Uras’a karşı geri adım atmayacağını açıkça gösterdi.

        Maral’ın gelişi Yavuzoğlu evinine bomba gibi düştü;

        https://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/bahar-umay-ve-maralin-kavgasi/129617

        Bu sırada hastanede de sırlar bir bir dökülmeye başladı. Bahar, Evren'in gitmekte kararlı olduğunu anlayınca sevdiği adamı tamamen kaybetmekten korktu. Diğer yandan Çağla ve Harun arasındaki belirsizlik, Harun'un cesur hamlesiyle yeni bir boyuta taşındı. Harun, Bahar’ın da önünde Çağla’ya olan hislerini açıkça dile getirdi. Kendi hikayesinin öznesi olamamaktan ve sevdikleri için bir yük haline gelmekten korkan Çağla, duygularından kaçmaya çalışsa da Harun ile yaşadığı tutkulu yüzleşme tüm korkularını geride bırakmasına yetti. Harun’un, Bahar’a olan duygularının tamamen bittiğini ve artık sadece Çağla’nın yanında olduğunu söylemesi, aralarındaki tüm engelleri birer birer yıktı.

        REKLAM

        Harun, Çağla’yı öptü;

        https://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/bahar-harun-caglayi-opuyor/129621

        Bölümün finalinde Bahar, Evren’in Bahar için yazdığı veda mektubuna Çağla’nın yardımıyla ulaştı. Satırları okurken içindeki korkuyla yüzleşen Bahar, artık saklanacak bir yeri kalmadığını anladı. Hayatı boyunca başkaları için yaşayan Bahar, bu kez kendi masalının kahramanı olmayı seçti ve kalbinin sesini dinlemeye karar verdi. Bahar'ın bu beklenmedik itirafı karşısında, gitmek için bavulunu çoktan hazırlamış olan Evren’in nasıl bir yol izleyeceği, yeni bölüme dair heyecanı yükseltti.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        https://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/bahar-bahar-evrenin-gitmesine-engel-olmuyor/129623

        Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', final bölümüyle pazar saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda