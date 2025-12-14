'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle bu akşam, saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak

Yapımcılığını; MF Yapım’ın üstlendiği 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' dizisinin kadrosunda; Demet Evgâr (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mert Turak (Harun), Ecem Özkaya (Rengin), Elit Andaç Çam (Çağla), Esra Ruşan (Naz), Hayal Köseoğlu (Maral), Füsun Demirel (Gülçiçek), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla), Ege Erkal (Doruk), Can Kızıltuğ (Yusuf), İrem Kahyaoğlu (Ahu), Mert Öner (Ferdi) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 62'nci bölümünde; Hastaneyi sarsan patlamanın ardından yaşanan kayıp en çok Bahar’ı etkilerken, Rengin’in ölümden dönmesi kısa süren bir rahatlama yaratır. Ancak Rengin’in beklenmedik bir hasarla uyanması bu sevinci gölgede bırakır. Aynı anda Maral ve Aziz Uras’ın evlenme kararı tüm ailede şok etkisi yaratır; Bahar oğlunu bu karardan döndürmeye çalışırken, Umay’ın öfkesi işleri iyice içinden çıkılmaz hâle getirir. Yaşananlar Harun’un hem Bahar’la hem de Maral’la olan bağını bambaşka bir noktaya taşır. Bahar, Aziz Uras’ı bu evlilikten vazgeçirmeye uğraşırken, Seren çocuklarını korumak adına kimsenin ondan beklemeyeceği bir adım atar. Öte yandan hastaneye gelen bir vaka, Bahar’ı mesleğiyle vicdanı arasında zorlayıcı bir ikileme sürükler. Fakat onu bekleyen tek yüzleşme bu değildir; Evren’le ilgili ortaya çıkan başka bir durum, Bahar’ın farkına varmaya başladığı gerçekleri daha da karmaşık hale getirir. Tüm bunların sonrasında, hiç kaçamayacağı acı bir sürpriz Bahar’ı ve ailesini hazırlıksız yakalayacaktır.