Buğra Gülsoy, Burcu Kara ile 2011 yazında evlendi ve 1 sene sonra boşandı. 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile dünya evine giren oyuncunun bu evlilikten Cem adında bir oğlu oldu. Gürbüz ile 2023 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Özel hayatı ve projeleriyle sıkça medyanın gündeminde yer alan başarılı oyuncu şimdi Evren karakteri ile tekrardan izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.