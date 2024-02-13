Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Bahar dizisinin Evren'i Buğra Gülsoy kimdir? Hangi projelerde yer aldı? Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi

        Bahar dizisinin Evren'i Buğra Gülsoy kimdir? Hangi projelerde yer aldı?

        Bahar:Uyanmaya Hazır Mısın? dizisi kısa süre sonra Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Dizinin başrollerinden biri olan Buğra Gülsoy, dizide Evren Yalkın karakterine hayat verecek. Gülsoy'un projede yer almasıyla beraber hayatına dair detaylar merak konusu oldu. İşte, Buğra Gülsoy'un hayatı ve kariyerine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 16:37 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ekranların tanınan yüzü Buğra Gülsoy, Show TV'nin yeni dizisi Bahar ile seyirci karşısına çıkacak. Gülsoy, dizide genel cerrahi alanında uzmanlaşmış başarılı bir profesörü canlandırıyor. Dizinin baş karakterlerinden olan Bahar ile karşılaşmalarının ardından hayatında yeni bir dönem açılacak.

        2

        BUĞRA GÜLSOY KİMDİR?

        22 Şubat 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Lise son sınıfa kadar eğitim hayatına Ankara'da devam etti, üniversite eğitimi için Doğu Akdeniz Üniversitesine gitti. Mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun oldu, üniversite okuduğu süreç boyunca tiyatro ile ilgilendi. Yine bu dönemde kısa filmlerde yönetmenlik ve oyunculuk yaptı.

        3

        İlk olarak 2008 yılında Hepimiz Birimiz adlı dizi ile ekranlarda yer aldı. Sinemadaki ilk performansı ise Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle oldu. Kuzey Güney adlı dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştı. Aşk Yeniden adlı dizide Özge Özpirinççi ile baş rolü paylaşan oyuncu, 2018-2019 yılları arasında Kızım dizisinde de başrol oldu.

        4

        Acı Tatlı Ekşi, Cebimdeki Yabancı, Görümce ve Güneşi Gördüm gibi sinema projelerinde yer alan Gülsoy, son olarak 2022 yapımı Dünyayla Benim Aramda dizisinde Demet Özdemir ve Hafsanur Sancaktutan ile izleyici karşısına çıkmıştı.

        5

        Buğra Gülsoy, Burcu Kara ile 2011 yazında evlendi ve 1 sene sonra boşandı. 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile dünya evine giren oyuncunun bu evlilikten Cem adında bir oğlu oldu. Gürbüz ile 2023 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Özel hayatı ve projeleriyle sıkça medyanın gündeminde yer alan başarılı oyuncu şimdi Evren karakteri ile tekrardan izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Uçağın yola düşüş anı ortaya çıktı!
        Uçağın yola düşüş anı ortaya çıktı!
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        ABD Senatosu tartışmalı paketi onayladı
        ABD Senatosu tartışmalı paketi onayladı
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı