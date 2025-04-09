Bahar, Evren'le evlenmekten vazgeçti!

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ekrana geldi. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı 41'inci bölüm izleyicileri ekran başına kilitledi.

‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ ın kırk birinci bölümü AB ’de 5,30 izlenme oranı 14,36 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda 4,85 izlenme oranı 11,96 izlenme payı, Total ’de ise 4,21 izlenme oranı 10,83 izlenme payı elde etti. Dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle büyük ilgi gören dizi, Bahar etiketi ile sosyal medyada tam 4 saat 50 dakika boyunca TT listesinde kalarak büyük ilgi topladı.

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Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın Efsun karakterine, Emre Karayel de Tolga karakterine hayat verirken, Tuğrul Tülek de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 41'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?Bahar hamilelik testinde bir yanlışlık olduğunu düşünmek istedi, tekrar tekrar test yapmasına rağmen durumu kabullenemedi. Bahar, Çağla’ya hamile olduğunu söylerken, kesin bir sonuç için Çağla’yla beraber kan testi yaptırdı. Yıldırım, Timur’a Bahar’ın hamile olduğunu düşündüğünü söylerken Timur ve Evren’in arasındaki gerginlik Korkut’un ameliyatında yine yükseldi.

Evren, Timur’un şantajla kendisinden başhekimliği aldığını tüm gerçekleriyle Tuğra’ya anlattı. Tuğra gerçekleri öğrenebilmesi için Ahu’yu görevlendirdi. Bahar, zamanında baba olmak istemediğinden bahseden Evren’e hamile olduğunu söyleyince Evren, mutluluktan nasıl bir tepki vereceğini bilemedi ve Bahar’ı şaşırttı. Bir daha aynı acıları yaşamaktan korktuğunu ifade eden Bahar’a, Evren "Ne karar verirsen ver, yanında duracağım" diyerek tam destek sözü verdi.

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Timur, Evren’in Bahar’ı istemeye gideceğini öğrenirken, Efsun’a da Bahar’ın hamile olduğunu söyledi. Evren’in acı kahveyi içmesi, kahkaha dolu anlar yaşattı. Efsun’un herkesin içinde Bahar’ın hamile olduğunu söylemesi ise ortamda şok etkisi yarattı. Aziz Uras ve Umay, Bahar’a hamile olmasından dolayı tepki gösterirken zamanında yaşadıklarını tekrar yaşayacağını hatırlattılar.

Rengin, Bahar ve Evren’i ultrason odasında yakalarken Bahar’ın dış gebelik yaşadığı ortaya çıktı. Hastane yönetimi, Timur’u kurula çağırdı ve Evren’e yaptığı şantajdan dolayı savunmasını istedi, tanık olarak da Rengin konuştu. Suçlamadan sonra Timur başhekimlik görevinden alındı. Evren’in Amerika’ya gideceğini Jennifer’dan duyan Bahar hayal kırıklığına uğradı.

Evren ise Bahar’a Amerika’ya gitmeyeceğini söyledi. Timur, gelin odasını basarak Bahar’ı evlenmekten vazgeçirmeye çalıştı. Bölümün finalinde lavaboda fenalaşan Timur kalp krizi geçirirken, Bahar da nikah masasında “Yapamayacağım” dedi. Yeni bölümde neler yaşanacağı merak konusu oldu.

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'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 42'NCİ BÖLÜMÜNDEN ÖN İZLEME SAHNESİ İZLEYİCİYLE BULUŞTU

“HAYATINDA BAŞARILAR”

Bölümün hemen ardından ekrana gelen sahnede; Bahar, evlilikten vazgeçme sebebinin Timur olmadığını anlatmaya çalışırken, Evren için artık bu sözlerin artık pek bir anlamı olmuyor. Bahar’ın, bir başkasının hayatı adına kararlar vermesi ve bunun en doğru yol olduğuna inanması, Evren’i sinirlendiriyor. İçindeki öfkeyi bastıramayan Evren, kendi hayatının sorumluluğunu alabilecek güçte olduğunu söylerken, aslında Bahar’a duyduğu kırgınlığı da dile getiriyor. Yeni bölümde, aralarındaki sancılı yüzleşmenin onları hangi noktaya götüreceği izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!