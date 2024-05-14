Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bahar'ın Dora'sı Yasemin Kay Allen kaç yaşında, nereli? Yasemin Allen kimdir, hangi dizilerde oynadı?

        Bahar dizisi Dora kimdir?

        Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinin sürpriz ismi Dora'yı canlandıran Yasemin Kay Allen'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Sevilen dizide rol alan oyuncunun hayatına dair ayrıntılar da araştırılıyor. Oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun kızı olan Yasemin Kay Allen hayatı hakkında bilgileri haberimizde paylaştık. İşte "Bahar'ın Dora'sı Yasemin Kay Allen kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 23:43 Güncelleme: 15.05.2024 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bahar dizisinin kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen'in biyografisi araştırılıyor. Daha önce birçok projede yer alan isim, Bahar dizisinde Dora karakterine hayat veriyor. Peki, Yasemin Kay Allen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yasemin Kay Allen hayatı ve kariyeri...

        2

        YASEMİN KAY ALLEN KİMDİR?

        Allen, 10 Temmuz 1989'da, İngiliz Dudley Allen ile Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da dünyaya geldi. Kaan adında bir erkek kardeşi vardır. Yasemin Allen, %50 İngiliz ve %25 Avustralya kökenlidir.

        Yasemin Allen, üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle Avustralya'ya yerleşti. Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Queensland Üniversitesinin sinema televizyon bölümünden burs kazandı. On sekiz yaşında Türkiye'ye döndü ve Müjdat Gezen Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi.

        3

        DİZİ

        2008 - Elif

        2009-2011 - Kavak Yelleri

        2011-2013 - Hayat Devam Ediyor

        2013-2014 - Merhamet

        2014 - Muhteşem Yüzyıl

        2014-2015 - Şeref Meselesi

        2016 - 46 Yok Olan

        2019-2020 - Strike Back

        2020 - İyi Günde Kötü Günde

        2021 - Menajerimi Ara

        2023 - Dokuz Oğuz

        2024- Bahar

        FİLMLER

        2013 - Su ve Ateş

        2016 - Dönerse Senindir

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
        Putin yeni kabineyi onayladı
        Putin yeni kabineyi onayladı
        Cip kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 yaralı
        Cip kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 yaralı
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Şikayet edildiğini öğrenince vurdu!
        Şikayet edildiğini öğrenince vurdu!
        Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza...
        Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza...
        Yerinden edilenlerin sayısı 75,9 milyona ulaştı
        Yerinden edilenlerin sayısı 75,9 milyona ulaştı
        Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
        Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
        Özbek'ten Erden Timur açıklaması
        Özbek'ten Erden Timur açıklaması
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!