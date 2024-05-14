YASEMİN KAY ALLEN KİMDİR?

Allen, 10 Temmuz 1989'da, İngiliz Dudley Allen ile Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da dünyaya geldi. Kaan adında bir erkek kardeşi vardır. Yasemin Allen, %50 İngiliz ve %25 Avustralya kökenlidir.

Yasemin Allen, üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle Avustralya'ya yerleşti. Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Queensland Üniversitesinin sinema televizyon bölümünden burs kazandı. On sekiz yaşında Türkiye'ye döndü ve Müjdat Gezen Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi.