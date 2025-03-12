Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', izleyicileri yine ekran başına kilitledi

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', izleyicileri yine ekran başına kilitledi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ekrana geldi. Bahar'a bir şey olduğu an tüm ailesinin yıkılacağını anlatan bu metaforik anlatıma sahip sahne, "Birbirimize görünmez iplerle bağlıyız" sözünün de altını çizerek, sosyal medyaya damgasını vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 15:14 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Bahar' yine ekran başına kilitledi
        ABONE OL

        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Usta oyunculuk performansları, sıcacık hikayesi ve dikkat çeken anlatım diliyle nefesleri kesen 38'inci bölüm izleyicilerden tam not aldı.

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 38'inci bölümü ABC1 20+ grubunda 6,46 izlenme oranı 16,31 izlenme payı, AB’de 5,93 oranı 16,52 izlenme payı, Total’de ise 5,30 izlenme oranı 14,02 izlenme payı elde etti.

        "BİRBİRİMİZE GÖRÜNMEZ İPLERLE BAĞLIYIZ"

        Her anlamda yolunu kaybettikten sonra, sığındığı pansiyonda tanıştığı insanlar ve yaşadığı olaylar sayesinde kendini yeniden bulan Bahar, dönüş yolunda korkunç bir kaza geçirdi. Bu esnada birbirlerinden uzakta olsalar da onu çok seven herkesin hissettiği bu kaza, anlatım diliyle de izleyenleri büyüledi. Bahar’a bir şey olduğu an tüm ailesinin yıkılacağını anlatan bu metaforik anlatıma sahip sahne, "Birbirimize görünmez iplerle bağlıyız" sözünün de altını çizerek, sosyal medyaya damgasını vurdu.

        REKLAM

        Dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle büyük ilgi gören dizi, Bahar etiketi ile sosyal medyada tam 5 saat 50 dakika boyunca TT listesinde kalırken; annesine tepkisi ve onu şikayet etmesiyle çok eleştirilen Aziz Uras, 1 saat 50 dakika ve her koşulda Bahar’a destek olan, Bahar’ı şikayet edenin Aziz Uras olduğunu öğrendiği an öfkeden küplere binen Seren de 1 saat 35 dakika boyunca gündem konusu oldu.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte yer aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın; Efsun karakterine, Emre Karayel de Tolga karakterine hayat verirken, Tuğrul Tülek de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

        'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 38'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        REKLAM

        Leyla’nın ölümü ve ikizlerin doğumundan sonra on gün geçmişken; herkes yeni hayatlarına adapte olmaya çalıştı. Bahar herkesi neşelendirmeye, bebekler için güçlü kalmaya, dağılan Seren’e iyi gelmeye çalışsa da Aziz Uras’ın ona olan tepkisi Bahar’ı çok üzdü. Annesinin ameliyatta aldığı kararı sorgulayan Aziz Uras, bir şikayet dilekçesi yazıp başhekim olan babasının yanına gitti. Aziz Uras, Timur’un konuşmasından sonra dilekçeyi çöpe atsa da bu buruşturulmuş dilekçe Rengin’in dikkatini çekti ve Tuğra’yı bu konuda bilgilendirdi. Bunun üzerine Bahar, Seren’in doğumunda yetkisini aşarak aldığı risk yüzünden hakkında soruşturma açıldığını öğrendi.

        Aziz Uras yaşananlar için Bahar’ı suçluyor;

        Bu esnada Tuğra’nın hastaneyi gizlice teftiş etmesi için gönderdiği Ahu, hasta gibi davranıp tüm asistanlar hakkında bilgi topladı. Kurulu toplayan Tuğra, planları doğrultusunda hastane çalışanlarından bazılarının işten çıkarıldığını ve Aziz Uras’ın şikayeti üzerine Bahar hakkında soruşturma açıldığını söyledi. Bahar, bu şikayetin en güvendiği cepheden geldiğini duyunca yıkıldı ve kimseye nereye gittiğini söylemeden hastaneden ayrıldı. Tüm parçaları birleştiren Timur, bu işin arkasında Rengin’in olduğunu anladı ve onunla yüzleşti. Durumu Tolga’yla da paylaşan Timur, Rengin ile Tuğra’nın işbirliği içerisinde olduğunu söyledi ve Tolga’dan yardım istedi.

        Kurul toplantısında beklenmeyen ihanet;

        Bahar’ın ortadan kayboluşu başta Evren olmak üzere herkesi endişelendirirken; Uğur’un da aniden işten çıkarılması hastanedekiler için şok etkisi yarattı. Bahar, arabası ıssız bir bölgede bozulunca, yakınlardaki bir pansiyona sığındı. Burada ne kadar inzivaya çekilmeye çalışsa da pansiyondaki Cemre’nin aniden doğumu başlayınca ona yardım etmek zorunda kaldı. Yaşadığı zorlu süreçlerle ve korkularıyla yüzleşen Bahar, bu karşılaşmanın kendine şifa olacağını anladı ve Cemre’nin doğumunu üstlendi.

        Bahar aradığı teselliyi bilmediği yerlerde buluyor;

        Doğumu başarıyla gerçekleştiren ve iyileştiğini hissederek yola çıkan Bahar, dikkatsiz bir sürücünün hatası yüzünden korkunç bir kaza yaptı. Aynı anda ona değer veren herkesin hissettiği bu kaza, izleyenlere duygu yüklü anlar yaşatırken; Bahar’a ne olacağı ise büyük merak konusu oldu.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı