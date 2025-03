'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', izleyicileri yine ekran başına kilitledi

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Usta oyunculuk performansları, sıcacık hikayesi ve dikkat çeken anlatım diliyle nefesleri kesen 38'inci bölüm izleyicilerden tam not aldı.

'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 38'inci bölümü ABC1 20+ grubunda 6,46 izlenme oranı 16,31 izlenme payı, AB’de 5,93 oranı 16,52 izlenme payı, Total’de ise 5,30 izlenme oranı 14,02 izlenme payı elde etti.

"BİRBİRİMİZE GÖRÜNMEZ İPLERLE BAĞLIYIZ"

Her anlamda yolunu kaybettikten sonra, sığındığı pansiyonda tanıştığı insanlar ve yaşadığı olaylar sayesinde kendini yeniden bulan Bahar, dönüş yolunda korkunç bir kaza geçirdi. Bu esnada birbirlerinden uzakta olsalar da onu çok seven herkesin hissettiği bu kaza, anlatım diliyle de izleyenleri büyüledi. Bahar’a bir şey olduğu an tüm ailesinin yıkılacağını anlatan bu metaforik anlatıma sahip sahne, "Birbirimize görünmez iplerle bağlıyız" sözünün de altını çizerek, sosyal medyaya damgasını vurdu.

Dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle büyük ilgi gören dizi, Bahar etiketi ile sosyal medyada tam 5 saat 50 dakika boyunca TT listesinde kalırken; annesine tepkisi ve onu şikayet etmesiyle çok eleştirilen Aziz Uras, 1 saat 50 dakika ve her koşulda Bahar’a destek olan, Bahar’ı şikayet edenin Aziz Uras olduğunu öğrendiği an öfkeden küplere binen Seren de 1 saat 35 dakika boyunca gündem konusu oldu.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte yer aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın; Efsun karakterine, Emre Karayel de Tolga karakterine hayat verirken, Tuğrul Tülek de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?'IN 38'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Leyla'nın ölümü ve ikizlerin doğumundan sonra on gün geçmişken; herkes yeni hayatlarına adapte olmaya çalıştı. Bahar herkesi neşelendirmeye, bebekler için güçlü kalmaya, dağılan Seren'e iyi gelmeye çalışsa da Aziz Uras'ın ona olan tepkisi Bahar'ı çok üzdü. Annesinin ameliyatta aldığı kararı sorgulayan Aziz Uras, bir şikayet dilekçesi yazıp başhekim olan babasının yanına gitti. Aziz Uras, Timur'un konuşmasından sonra dilekçeyi çöpe atsa da bu buruşturulmuş dilekçe Rengin'in dikkatini çekti ve Tuğra'yı bu konuda bilgilendirdi. Bunun üzerine Bahar, Seren'in doğumunda yetkisini aşarak aldığı risk yüzünden hakkında soruşturma açıldığını öğrendi. Aziz Uras yaşananlar için Bahar'ı suçluyor; Bu esnada Tuğra'nın hastaneyi gizlice teftiş etmesi için gönderdiği Ahu, hasta gibi davranıp tüm asistanlar hakkında bilgi topladı. Kurulu toplayan Tuğra, planları doğrultusunda hastane çalışanlarından bazılarının işten çıkarıldığını ve Aziz Uras'ın şikayeti üzerine Bahar hakkında soruşturma açıldığını söyledi. Bahar, bu şikayetin en güvendiği cepheden geldiğini duyunca yıkıldı ve kimseye nereye gittiğini söylemeden hastaneden ayrıldı. Tüm parçaları birleştiren Timur, bu işin arkasında Rengin'in olduğunu anladı ve onunla yüzleşti. Durumu Tolga'yla da paylaşan Timur, Rengin ile Tuğra'nın işbirliği içerisinde olduğunu söyledi ve Tolga'dan yardım istedi. Kurul toplantısında beklenmeyen ihanet; Bahar'ın ortadan kayboluşu başta Evren olmak üzere herkesi endişelendirirken; Uğur'un da aniden işten çıkarılması hastanedekiler için şok etkisi yarattı. Bahar, arabası ıssız bir bölgede bozulunca, yakınlardaki bir pansiyona sığındı. Burada ne kadar inzivaya çekilmeye çalışsa da pansiyondaki Cemre'nin aniden doğumu başlayınca ona yardım etmek zorunda kaldı. Yaşadığı zorlu süreçlerle ve korkularıyla yüzleşen Bahar, bu karşılaşmanın kendine şifa olacağını anladı ve Cemre'nin doğumunu üstlendi.