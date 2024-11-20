'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' yine zirvede

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' dün akşam ekranlara gelen ve heyecanın doruklara ulaştığı bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Her salı olduğu gibi ekranlara damgasını vuran dizi, reyting sıralamasında tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.

'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 25'inci bölümü ABC1 20+ grubunda 7,71 izlenme oranı 17,49 izlenme payı, AB’de 7,49 oranı 19,01 izlenme payı elde ederek birinci olurken; Total’de ise 6,23 izlenme oranı 15,24 izlenme payı elde etti.

REKLAM Sosyal medyada da birbirinden güzel yorumların yağdığı Bahar etiketi, tam 4 saat 10 dakika boyunca TT listesinde kalarak gündem konusu oldu. Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği, senaryosunu; Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer alırken, Nihal Yalçın da Efsun karakterine hayat veriyor.

'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Efsun’un başına gelen kazayı kendince soruşturan Edip, herkesi tek tek sorguya çekti. Efsun’un evinde yaptığı çalışmalarda bir küpe teki bulunca tüm odağını ona çevirdi. Bir yandan Edip’in derin ve inatçı araştırması Bahar’ın üzerindeki baskıyı arttırırken; diğer yandan yine en büyük destekçisi Çağla oldu. Çağla, Bahar’ın Evren’le akşam yemeği yiyeceğini duyunca onu alışverişe çıkardı ve kendine yeniden merhaba diyebilmesi için ona moral oldu. Bahar ve Evren, romantik bir akşam yemeği yedikten sonra sıcak bir yakınlaşmanın eşiğindeyken; Edip’ten suçlunun bulunduğuna dair bir mesaj aldılar.

Bahar ve Evren’in romantik akşam yemeği; REKLAM Herkesi Efsun’un odasına toplayan Edip, olayı çözdüğünü düşündü ve açıklamasında okları Rengin’e çevirdi. Edip, Efsun’un evinde küpesinin tekini düşüren Rengin’i suçlayınca; Bahar daha fazla dayanamadı ve o gece eve girenin kendisi olduğunu itiraf etti. Bahar’ın itirafı tüm aile dinamiklerini değiştirirken, anneleri yüzünden karşı karşıya gelen Aziz Uras ve Seren ilişkisinde de çatırdamalar başladı.

Bahar gerçeği itiraf ediyor; Kaza sonucu hastaneye gelen yaralılar; Bahar-Timur-Rengin üçgeninde travmaları yeniden canlandırdı. Hastalardan Çetin’in hamile sevgilisi Ahsen, acil olarak Rengin ve Timur tarafından ameliyata alındı. Timur, tüm çabalarına rağmen Ahsen hayatını kaybedince, derin bir üzüntü yaşarken; geçmişte Rengin’i de doğumunda yalnız bıraktığıyla yüzleşip ondan özür diledi. Çetin’in kaza yaptığını duyan ve hastaneye koşan eşi Şafak ise olayları öğrenince sinir krizi geçirdi ve sancılandı. Bahar ve Evren, Şafak’ın ameliyatıyla ilgilenirken; Evren’in elinde bir süredir devam eden problem nüksetti ve ameliyatı Bahar’a devretti. Evren’in elinin titrediğine şahit olan hemşire Ferdi ise bu durumu başhekim Timur’a söyledi. Evren’in sağlık sorununu kurula bildiren Timur, Bahar’a da kurulda ifade vereceğini söyledi ve ondan doğru olanı yapmasını istedi. Timur, Aziz Uras’ın isteği üzerine Efsun’la görüşmeye gitti. Seren’le ilişkisindeki sorunlar yüzünden çok üzülen Efsun ve Timur dertleşip şakalaştıktan sonra; Efsun dinlenilmenin, anlaşılmanın etkisiyle bir an kendini tutamadı ve Timur’u öptü.

Efsun, Timur’u öpüyor; REKLAM Evren ise nihayet Bahar’ın da desteğiyle elini bir meslektaşına gösterdi ve cerrahlık yapamama ihtimali olduğuyla yüzleşti. Bahar ise kurula ifade verdikten sonra olan biteni anlatmak için Evren’e ulaşmaya çalıştı. Akşam bir araya geldiklerinde Bahar, Evren’e her şeyi açıklayacakken; Evren’in telefonu çaldı. Vakıf başkanından Bahar’ın verdiği ifade doğrultusunda sağlık durumunun değerlendirmeye alınacağını duyan Evren ise şok oldu. Evren’in cerrahlık yapıp yapamayacağı ve Bahar’la ilişkisinin dinamiğinde nelerin değişeceği ise büyük merak konusu oldu.