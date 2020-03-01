Bahar Kalkanı Harekatı nedir? Sorusu merak ediliyor. İdlib'de hain saldırı sonucu 34 şehit olmasının ardından Türkiye harekete geçti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de 34 askerin şehit olmasının arından İdlib'e yönelik "Bahar Kalkanı Harekatı"nın başlatıldığını açıkladı. İşte Bahar Kalkanı Harekatı detayları...

Bahar Kalkanı Harekatı Nedir?

İdlib'de 34 askerin şehit olmasının arından başlatılan operasyonun adı Bahar Kalkanı Harekatı'dır.

Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Akar harekata ilişkin olarak, "Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır. Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Rusya'dan beklentimiz" diye söze başlayan Hulusi Akar "Rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır. Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir" ifadelerini kullandı.