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Bahar Öztan 5. kez kansere yakalandı

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, hastalığının nüksettiğini duyurdu. Uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Öztan, "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Sevenlerimden dua istiyorum" dedi

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  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan 5. kez kansere yakalandı - Son dakika magazin haberleri

    Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncularından olan Bahar Öztan'dan üzücü haber geldi. Daha önce 4 kez kanseri yenen Öztan'ın, kolon kanseriyle mücadelesine yeniden başladığı öğrenildi.
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan 5. kez kansere yakalandı - Son dakika magazin haberleri

    "SEVENLERİMDEN DUA İSTİYORUM"

    Öztan, "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım. 10 gündür hastanedeyim. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde... Sevenlerimden dua istiyorum" dedi.
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan 5. kez kansere yakalandı - Son dakika magazin haberleri

    Hasta yatağından fotoğrafını paylaşan Öztan, "Halasını hastaneye ziyarete gelmiş güzel gülücüklerinle moral verdi mis kokusu beni bir müddet idare eder" ifadelerini kullandı.
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan 5. kez kansere yakalandı - Son dakika magazin haberleri

    Usta oyuncu tedavisini Bodrum'da sürdürüyor. 'Şaşkın Milyoner' ve 'Ortadirek Şaban' gibi Yeşilçam'ın unutulmayan yapımlarında rol alan Öztan, İstanbul'dan taşındıktan sonra oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum'da otel işletmeciliği yapmaya başlamıştı.
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan 5. kez kansere yakalandı - Son dakika magazin haberleri

    "BİRÇOK İNSANIN KALDIRAMAYACAĞI HASTALIKLAR GEÇİRDİM"

    Öztan daha önce yaptığı açıklamada, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım" demişti.

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