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        Haberler Magazin Bahar Öztan'ın oğlu: Elbet yanına geleceğim - Magazin haberleri

        Bahar Öztan'ın oğlu: Elbet yanına geleceğim

        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, 21 Mart 2024'te hayatını kaybetmişti. Oğlu Yiğit Çolak ölüm yıl dönümünde annesini andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 11:13 Güncelleme: 22.03.2025 - 11:44
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        "Elbet yanına geleceğim"
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        Ünlü oyuncu Bahar Öztan, kolon kanseri nedeniyle 21 Mart 2024'te hayatını kaybetmişti.

        Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak, annesinin vefatını, "Canım annem bu gece huzura kavuştu" sözleriyle duyurmuştu.

        61 yaşında hayatını kaybeden annesi Bahar Öztan ile fotoğraflarını paylaşan Yiğit Çolak, "Elbet dünya zamanında ben de yanına geleceğim. Evrende zaman kavramı olmadan… Sen, ben, Allah hep beraber bir bütün…" ifadelerini kullandı.

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