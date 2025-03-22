Bahar Öztan'ın oğlu: Elbet yanına geleceğim

Ünlü oyuncu Bahar Öztan, kolon kanseri nedeniyle 21 Mart 2024'te hayatını kaybetmişti.

61 yaşında hayatını kaybeden annesi Bahar Öztan ile fotoğraflarını paylaşan Yiğit Çolak, "Elbet dünya zamanında ben de yanına geleceğim. Evrende zaman kavramı olmadan… Sen, ben, Allah hep beraber bir bütün…" ifadelerini kullandı.