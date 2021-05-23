Bahar Öztan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular takipçileri tarafından merak konusu oldu. 3 kez kanseri yenerek hayata tutunan Yeşilçam'ın oyuncusu Bahar Öztan Bodrum'da kendisine ait bir otelde yaşamını sürdürüyor.
BAHAR ÖZTAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Bahar Öztan 11 Ağustos 1962 İskenderun doğumludur. İstanbul'da büyümüştür. Elidor Reklamıyla ilk kez ekranlarda gördüğümüz sanatçı, sayısız reklam filminde yer almıştır.
Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı. Bunlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan'ın film yapımcıları tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı. Kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına başladı.
Sürekli sahne teklifi almaya başlayan sanatçı, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı. O günden itibaren, yurt içi ve yurt dışı sahne çalışmalarını sürdürdü. 1991 yılında Bodrum Yalıkavak butik oteli Spring Otel'i işletmeye başladı. 1993'te evlendi ve iki yıl sonra bir oğlu oldu. 1999'da Bodrum'da bir Prens Prenses isimli bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika'ya gitti.
Uzun bir süre Amerika & Bodrum'da yaşayan oyuncu, 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti. En son 2007 yılında Koliba Film'in çektiği, Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler Film'in çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı. Halen formunu ve enerjisini koruyan Bahar Öztan, sevenlerini mutlu edecek bir haberle geldi. Bir yandan oyunculuğa devam etmek üzere görüşmelere başlarken, diğer yandan da çok sevdiği müzik için uzun yıllardır ses eğitimi almaya devam ediyor. Uzun yıllar sonra ilk defa 2011 yılında yönetmenliğini fortuna Zafer'in yaptığı NutriFin reklam filmiyle ekrana geri dönmüştür.
ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Afili Aşk - 2019
Görgüsüzler – 2008
Aşk Kapıyı Çalınca – 2007
Yalvarış – 2000
Günbatımı – 1991
Kiralık Anne – 1990
Sonsuz Kaçış – 1990
Sabahın İlk Işıkları – 1989
Serseri Aşıklar – 1989
Yarın Bir Başka Gündür – 1989
Hedef – 1989
Serçeler Göç Etmez – 1988
Kıbrıs’ta Vuruşanlar – 1988
Sapık Kadın – 1988
Severek Öldüler – 1987
Gençlik Yılları – 1987
Homoti – 1987
Vahşiler – 1987
Umutların Ötesi – 1987
Babamız Eğleniyor – 1987
Kaderim – 1987
Mazideki Kadın – 1986
Sevdan Öldürdü Beni – 1986
Ağlama – 1986
Ava Giden Avlanır – 1986
Hasretim – 1986
Manyak – 1986
Namus Sözü – 1986
Mahkûm – 1985
Bu Ne Sevgi – 1985
Melek Yüzlüm – 1985
Bin Defa Ölürüm – 1985
Domdom Kurşunu – 1985
Fakir Milyoner – 1985
Kaplanlar – 1985
Son Darbe – 1985
Kanun Adamı – 1985
Mahkûm - 1985
Darbe – 1984
Ortadirek Şaban – 1984
Deli Fişek – 1984
Futboliye – 1983
Bedel – 1983
Dostlar Sağolsun – 1983
Aptal Kahraman - 1983
Gül Ağacı – 1983
İkimiz de Sevdik – 1983
Yıldızlar da Kayar – 1983
Küçük Ağa – 1983
Ağlayan Gülmedi mi? – 1982
Bizim Mahalle – 1982
Mahkûm - 1982
Dört Yanım Cehennem – 1982
Sevenler Ölmez – 1982
Doktor Civanım – 1982
Kırmızı Kelebek – 1982
Çırılçıplak – 1981
Kanlı Nigar – 1981
Aşk Dediğin Laftır - 1981
Sönmüş Ocak – 1980
Şaşkın Milyoner – 1979
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