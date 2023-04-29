Bahar Şahin: Aşkta doğru insanı seçemiyorum!

"TİYATRO YAPMAK İÇİN KENDİME GÜVENİM YOK"



Bir tiyatro oyununda yer almak istediğini belirten Bahar Şahin, "Ben daha önce hiç tiyatro yapmadım ama bence çok zor bir şey. Dizi gibi değil, daha gerçek bir yer. O yüzden tiyatro yapmak için kendime güvenim yok. Biraz daha zaman lazım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.