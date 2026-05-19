Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bahar Şahin: İddiaların gerçeklik payı yok - Magazin haberleri

        Bahar Şahin: İddiaların gerçeklik payı yok

        Bahar Şahin, "Yaşamak zor geliyor" paylaşımı yaptığı ve çevresini paniklettiği iddialarını yalanladı. Bodrum'da tatilde olduğunu belirten oyuncu, asılsız haberler nedeniyle hukuki süreç başlattığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 18:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İddiaların gerçeklik payı yok"

        Bahar Şahin'in, sosyal medya platformu WhatsApp üzerinden "Yaşamak zor geliyor artık" şeklinde bir paylaşım yaptığı ve bu durumun yakın çevresinde endişe yarattığı iddia edildi.

        Kısa sürede yayılan iddiaların ardından Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bodrum’da tatilde olduğunu belirten Şahin, asılsız haberlerle ilgili hukuki süreç başlattığını duyurdu.

        REKLAM

        "HAYATIMIN EN HUZURLU DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYORUM"

        Oyuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Hakkımda çıkan haberlerin hiçbir gerçeklik payı yoktur. Şu an Bodrum'da tatildeyim ve açıkçası uzun zamandır hayatımın en huzurlu dönemlerinden birini yaşıyorum. Buna rağmen tamamen uydurma bir senaryoyla ailemin ve yakın çevremin gereksiz şekilde tedirgin edilmiş olması gerçekten üzücü. Ama asıl merak ettiğim şey haberi yapan kişi değil, bu haberin yaptırılmasını sağlayan kişi. Onu da öğrendiğimde sizinle paylaşacağım. O zaman magazin biraz daha keyifli bir yere evrilebilir. Hukuki işlemlerim avukatıma emanet. Sevgiler.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

        ÖNERİLEN VİDEO

        2 polisi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

        Tekirdağ Çorlu'da iki polisin şehit düştüğü olayda saldırganın yakalandığı anın kamera görüntüsü ortaya çıktı

        #Bahar Şahin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı