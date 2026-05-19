Bahar Şahin: İddiaların gerçeklik payı yok

Bahar Şahin'in, sosyal medya platformu WhatsApp üzerinden "Yaşamak zor geliyor artık" şeklinde bir paylaşım yaptığı ve bu durumun yakın çevresinde endişe yarattığı iddia edildi.

Kısa sürede yayılan iddiaların ardından Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bodrum’da tatilde olduğunu belirten Şahin, asılsız haberlerle ilgili hukuki süreç başlattığını duyurdu.

"HAYATIMIN EN HUZURLU DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYORUM"

Oyuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Hakkımda çıkan haberlerin hiçbir gerçeklik payı yoktur. Şu an Bodrum'da tatildeyim ve açıkçası uzun zamandır hayatımın en huzurlu dönemlerinden birini yaşıyorum. Buna rağmen tamamen uydurma bir senaryoyla ailemin ve yakın çevremin gereksiz şekilde tedirgin edilmiş olması gerçekten üzücü. Ama asıl merak ettiğim şey haberi yapan kişi değil, bu haberin yaptırılmasını sağlayan kişi. Onu da öğrendiğimde sizinle paylaşacağım. O zaman magazin biraz daha keyifli bir yere evrilebilir. Hukuki işlemlerim avukatıma emanet. Sevgiler.

