Bahar'da dün akşam neler oldu? Bahar 27. bölüm izle
Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, dün akşam 27. bölümü ile ekranlara geldi. Yine heyecanlı bir bölümün geride kaldığı haftada şimdiden yeni bölüm için büyük bir merak uyandı. Peki, son bölümde neler oldu? İşte, Bahar 27. bölümü kesintisiz ve tek parça izleyebileceğiniz link...
Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, dün akşam 27. bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için bölüm siteye yüklendi. İşte, Bahar'da yaşananlar ve Bahar 27. bölümü kesintisiz ve tek parça izleyebileceğiniz link...
BAHAR 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Umay ve Cem’in kazası herkesin yüreğini ağzına getirirken Bahar ve Timur bir kez daha karşı karşıya gelir.
BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Timur her şey için Evren’i suçlarken Umay ve Cem arkadaşlığı tehlikeye girer. Sansasyonel bir vakanın hastaneye gelişi çatırdayan Aziz Uras ve Seren ilişkisini derinden etkiler.
Son dakika gelen sürpriz tanık Umay’ın velayet davasının seyrini değiştirir.
Rengin’in şüphesi yüzünden birbirinden uzak durmaya çalışan Timur ve Efsun kendilerini bir çıkmazda bulurken, Bahar, Evren ile girdiği riskli bir ameliyatta büyük bir ikilemde kalır.
BAHAR 27. BÖLÜM İZLE
Dün akşam ekranlara gelen Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 27. bölümü kesintisiz ve tek parça izlemek için tıklayınız.