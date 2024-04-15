SHOW TV’nin MF Yapım imzalı dizisi ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’a sürpriz bir isim konuk oluyor.

Başarılı oyuncu Pelin Karahan, fenomen dizinin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünde izleyiciyle buluşacak.

Yayınlandığı günden itibaren gündeme damgasını vuran diziye renk katacak Pelin Karahan, böbrek yetmezliği olan 'Sevda' karakterine hayat verecek. 'Bahar', kendisi gibi nakil ameliyatı olacak 'Sevda’ya destek olurken, geçirdiği zorlu hastalık süreciyle de yeniden yüzleşecek.