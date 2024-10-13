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        Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'deki ikinci yarışta 8. oldu

        Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz ayağındaki ikinci yarışı 8. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 18:37 Güncelleme: 13.10.2024 - 18:37
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        Bahattin Sofuoğlu, 2. yarışta 8. oldu!
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        Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Portekiz ayağının ikinci yarışını 8. sırada tamamladı.

        Sezonunun 11. ayağında ikinci yarış, 18 tur üzerinden Estoril Pisti'nde yapıldı.

        Yeni takımı Yamaha Tayland ile ilk kez Portekiz'de piste çıkan Bahattin Sofuoğlu, ikinci yarışı 8. sırada tamamladı. Can Öncü ise sakatlığı nedeniyle Portekiz'de yarışamadı.

        Haftanın ikinci yarışını İtalyan Stefano Manzi kazanırken, İspanyol Adrian Huertas ikinci, Fransız Valentin Debise üçüncü sırada yer aldı. Dünkü ilk yarışın galibi İtalyan motosikletçi Yari Montella, bugün düşerek yarış dışı kaldı.

        Pilotlar klasmanında 410 puanla zirvede yer alan Huertas, gelecek hafta sonu İspanya'da düzenlenecek sezonun son ayağında, piste şampiyonluğa en yakın isim olarak çıkacak.

        Genel klasmanda Manzi 365 puanla ikinci, Montella 354 puanla üçüncü, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise 96 puanla 12. sırada bulunuyor.

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