DHA

Olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oyun oynayan Efkan Mustafa S. karın ve kalçasına isabet eden saçmalarla yaralandı.

DHA'nın haberine göre, çocuğun yaralandığını gören ailesi durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Küçük çocuğun yaralanmasına neden olan tüfeği ateşleyen kişinin tespit edilmesi için bölgede çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.