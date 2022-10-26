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Haberler Gündem Politika Bahçeli'den Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı - Günün öne çıkan haberleri
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MHP lideri Bahçeli'den Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Halit Kıvanç’a Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, kederli ailesine, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı niyazlarımı iletiyor, mekanı cennet olsun diyorum" paylaşımında bulundu

Bahçeli'den Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı - Günün öne çıkan haberleri
Bahçeli'den Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı
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İHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Halit Kıvanç’ın vefatı nedeniyle bir paylaşım yaptı.

Bahçeli paylaşımında, "Türk medyasının usta isimlerinden birisi olan, gazeteci ve sunucu vasıflarının yanı sıra hukukçu kimliğiyle de bilinen, aynı zamanda Türkçemizi çok güzel konuşup seslendiren Halit Kıvanç’ın vefatından duyduğum üzüntüyü özellikle ifade ediyorum. Bu suretle Sayın Halit Kıvanç’a Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, kederli ailesine, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı niyazlarımı iletiyor, mekanı cennet olsun diyorum" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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