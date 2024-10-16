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        Haberler Gündem Güncel Bahçelievler'de İstanbul Bilim Şenliği coşkusu | Son dakika haberleri

        Bahçelievler'de ikinci kez düzenlenen İstanbul Bilim Şenliği coşkusu

        Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Bilim Şenliği Bahçelievler ilçesinde dün başladı. Şenlikte bilim ve teknoloji meraklısı gençler, çeşitli atölye, deney ve interaktif etkinliklerle bilim dünyasının kapılarını aralıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:39
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        Bahçelievler'de İstanbul Bilim Şenliği coşkusu
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        Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Bilim Şenliği dün Bahçelievler ilçesinde başladı. Bahçelievler Yenibosna Stadında gerçekleştirilen iki günlük şenliğe Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, diğer ilçe protokolü, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

        İstanbul Bilim Şenliği’nde TÜBİTAK, Bahçelievler Kaymakamlığı, Bahçelievler Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, KIZILAY, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bahçelievler İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü, Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yer aldı.

        "GELECEĞİNİZİ ŞEKİLLENDİRİYORSUNUZ"

        Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, açılış konuşmasında gençlere seslenerek, "Sevgili gençler, sizler ülkemizin geleceği, bizlerin umudusunuz. Bilim şenliğindeki amacız sizlerde bir merak uyandırmak. Bilime olan merakınız, araştırma ve öğrenme arzunuzla bu ülkenin yarınlarını inşa edecek nesiller olacaksınız. Bugün burada, bilimin büyülü dünyasına adım atarak geleceğinizi şekillendiriyorsunuz" dedi.

        "BİLİM MERKEZİ'MİZİ AÇTIK"

        Konuşmasında Bahçelievler Belediyesi olarak gençlerin eğitimine ve gelişimine yönelik projelere büyük önem verdiklerini vurgulayan Bahadır, "Mart ayında Bilim Merkezi'mizi hizmete açtık. Burada teknoloji, tasarım, matematik, astronomi, uzay ve havacılık ile doğa bilimleri gibi farklı alanlarda gençlerimizin gelişimine katkı sunacak atölyeler bulunuyor. Amacımız, bilimi sevdirmek ve gençlerimizi bu alanda daha donanımlı hale getirmek" ifadelerini kullandı.

        "GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ"

        Bahçelievler Belediyesi'nin gençlere yönelik projelerinden de bahseden Bahadır, "Bahçelievler'de ikamet eden öğrencilerimize kırtasiye desteği sağlıyor, devlet okullarında ücretsiz su sebilleri kuruyoruz. Üniversiteli gençlerimizin İstanbulkart ücretlerini karşılayarak ulaşımda kolaylık sağlıyoruz. Ayrıca Bilim Merkezimizdeki farklı atölyelerle gençlerimize bilimsel düşünme becerilerini geliştirme imkanı sunuyoruz. Bugün burada hep birlikte bilimin ışığında öğrencilerimizi, gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

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        #yerel haberler
        #istanbul bilişim şenliği
        #bahçelievler ilçesi
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