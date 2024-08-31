Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 3 kişi, sokakta kimliği belirsiz şüpheli ya da şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların isabet ettiği 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bahçelievler’de sokakta silahlı saldırıya uğrayan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde yaya olarak ilerleyen 3 kişiye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş edildi.
Saldırıya uğrayan bir kişi olay yerinden kaçarken, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. AA'nın haberine göre; yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, diğer kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Emniyet, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.